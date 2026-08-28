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Skandalozna sinhronizacija i otvoreno bratstvo u mržnji prema svemu što je srpsko dobili su novu potvrdu nakon smrti generala Ratka Mladića u Hagu. Zvanično saopštenje Ministarstva hrvatskih branitelja iz Zagreba praktično se u reč poklapa sa bolesnim slavljem i porukama koje plasiraju blokaderi, dokazujući da deluju po potpuno istom diktatu.

Iz Zagreba je stiglo zvanično saopštenje u kom navode: "Kao zemlji koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićeva režima, smrt Ratka Mladića, bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske, za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine." Oni su u svom dopisu dodali i da je "Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osudio Mladića na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici te zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini."

Identitičnu retoriku i sramnu kampanju proglašavanja Srba za genocidni narod odmah su preuzeli i sagovornici na blokaderskoj televiziji N1. Tako je novinar Aleksandar Trifunović izjavio: " Ići će se na manifestaciono žaljenje. Potpuno sam siguran da će institucije Republike Srpske i Srbije se posvetiti žaljenju", dok je bivši gradonačelnik Srebrenice Ćamil Duraković u programu uživo poručio: " Upravo sam u Srebrnici. Ova vest me je odmah vratila i 1995.godiu u Srebrnicu kada sam kao dečak preživeo genocid i to je ono što je Ratko Mladić ovde predvodio, činio i komandovao!"

Na sve to nadovezala se jeziva lavina najprizemnijih uvreda na društvenim mrežama, gde su se blokaderima u sramnom slavlju pridružili i političari Dobrica Veselinović, Dragan Šormaz i Aleksandar Radovanović. Mreže su preplavile poruke mržnje poput: "O, da!", "Konačno crklo govedo Ratko Mladić, mamu vam j***m polako umirete", "Ode i ovaj ratni zločinac. Neka se spremi Šešelj konačno...", dok su pojedini išli i korak dalje i direktno napali predsednika Srbije Aleksandra Vučića skandaloznim komentarom: "Crko ti ratni drug Ratko Mladić, ratni zločinac mamu j***m, dabogda mu sve prokleto bilo".

1/20 Vidi galeriju Blokadersko slavlje zbog smrti Ratka Mladića Foto: Printksrin

Ovakva potpunа poklapanja zvaničnih poruka iz Zagreba, gnusnih izjava sa blokaderskih medija i besramnih objava blokadera na društvenim mrežama jasno pokazuju da između zvanične politike Zagreba i domaćih mrzitelja nema ama baš nikakve razlike.