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Jedan od najistaknutijih vođa blokadera, Davud Delimeđac, oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića, poručujući da je on bio ratni zločinac i da je kriv za genocid.

On je objavio snimak na društvenim mrežama kog generala optužuje za ratne zločine, čime jasno pokazuje kakva će biti državna politika ako blokaderi ikada dođu na vlast.

Delimeđac takođe svake godine na Fejsbuku objavljuje da je Srbija počinila "genocid u Srebrenici".

Podsećamo, general Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj jedinici u Sheveningenu.

Njegov život je dužem vremenskom periodu bio ugrožen bolešću.

Njegova porodica i advokati su podnosili više zahteva da Mladić bude pušten na privremenu slobodu radi lečenja u Srbiji, ali su svi ti zahtevi odbijeni.

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