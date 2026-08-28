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Haos na opoziciono - blokaderskom frontu ne jenjava! Da je situacija izmakla kontroli, dokazuje i najnoviji okršaj u kom je potpredsednik Demokratske stranke Nenad Mitrović otvoreno udario na predsednika DS-a Srđana Milivojevića i odluku poslaničkog kluba DS-a da se, bez odluke Predsedništva i Glavnog odbora, iz imena poslaničkog kluba izbaci Demokratska stranka.

Dok mesecima pokušavaju da javnosti predstave kako su jedinstveni i da ih okuplja isti cilj, iz njihovih sopstvenih redova sada stižu optužbe da se odluke donose iza leđa članova i mimo organa stranke.

- Poslanički klub DS-a, bez odluke Predsedništva i Glavnog odbora, doneo je odluku da se izbaci ime Demokratske stranke iz imena poslaničkog kluba.Ovo dole je moje glasanje na grupi. Ne možete glasanjem da stavljate mene u društvo ravnozemljaša i URS-SNS-ovca. Nije ovo drugovi 1948. - poručio je potpredsednik DS-a, dovodeći u pitanje način na koji se u stranci donose odluke.

Dok blokaderi građanima drže lekcije o demokratiji, demokratskom odlučivanju, transparentnosti i institucijama, sada se međusobno optužuju da upravo ono za šta prozivaju druge - sami rade!

A posebno je zanimljivo što isti ti blokaderi već danima međusobno prozivaju lidera Pokreta "Kreni promeni" Sava Manojlovića, Zeleno-levi front i Demokratsku stranku da sve rade zbog kamera i sopstvene promocije.

- Gde su nestali DS, ZLF i KP kada je podrška najpotrebnija? Zar prostorije njihovih lokalnih nisu otvorene za studentsku listu? Izgleda da su solidarnost i podrška rezervisan samo za kamere. Vreme je da maske padnu! - poručio je Srđan Crnjanski na Iksu.

Foto: Printscreen