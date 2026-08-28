ČEŠKI NOVINAR SE OPROSTIO OD GENERALA MLADIĆA: "Voleo je svoj narod... Na kraju je za njega položio i život"
Češki novinar i publicista Radim Panenka oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića.
Panenka, zamenik glavnog urednika češkog portala ParlamentníListy.cz, na društvenoj mreži X napisao je da je Mladić "otišao u večnost u Hagu", gde je, bio zatvoren nakon nepravednog suđenja pred politizovanim tribunalom.
- Voleo je svoj narod, kojem je služio celi život. Na kraju je za njega položio i život. Spasao je srpski narod u Bosni od genocida. Počivaj u miru - napisao je Panenka.
Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u Hagu, gde je služio kaznu doživotnog zatvora.
Panenka, inače dugogodišnji češki politički novinar i publicista, nije neko ko je slučajno "zalutao" u balkanske teme.
Godinama prati Srbiju i srpsko-češke odnose, a njegovo ime može se pronaći i među predstavnicima Češko-srpske asocijacije uzajamne saradnje koji su ranije razgovarali sa zvaničnicima Srbije.