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Češki novinar i publicista Radim Panenka oglasio se povodom smrti generala Ratka Mladića.

Panenka, zamenik glavnog urednika češkog portala ParlamentníListy.cz, na društvenoj mreži X napisao je da je Mladić "otišao u večnost u Hagu", gde je, bio zatvoren nakon nepravednog suđenja pred politizovanim tribunalom.

- Voleo je svoj narod, kojem je služio celi život. Na kraju je za njega položio i život. Spasao je srpski narod u Bosni od genocida. Počivaj u miru - napisao je Panenka.

Ratko Mladić preminuo je 27. augusta u Hagu, gde je služio kaznu doživotnog zatvora.

Panenka, inače dugogodišnji češki politički novinar i publicista, nije neko ko je slučajno "zalutao" u balkanske teme.