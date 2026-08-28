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Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali odgovorio je danas, na sednici Skupštine Srbije, na neistine koje su izneli pripadnici opozicije a koje se tiču projekta Beograd na vodi.

1/9 Vidi galeriju Siniša Mali Skupština Foto: Printscreen/RTS

- Svačega smo se naslušali danas i sinoć oko Beograda na vodi. Jedna slika govori više od 1.000 reči, spremio sam nekoliko slika, da vidite kako je ovaj deo Beograda izgledao pre samo 13-14 godina. Ovo je bio najružniji deo Beograda, pogledajte ovo đubrište, pogledajte ovo priobalje reke Save, pogledajte ove straćare, pogledajte kako je to izgledalo, pogledajte zgradu Geozavoda kako je nekada izgledala, a vidite danas kako izgleda, pogledajte ovo groblje brodova koje je bilo u priobalju Save, toga samo pitanje je što se niko ne seća ili ne želi da se seća, pogledajte kako je ovo izgledalo. I sada vratimo se u 2012. godinu, dakle Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda, i njegova klika koja su vladala Srbijom ostavljaju pustoš iza sebe. Nemate investitore, 550.000 radnih mesta je izgubljeno, zatvorene fabrike, zakatančene, devizni kurs divlja, nemate nigde nikakvu lepu vest da vas sačeka kada je cela Srbija, a uključujući i Beograd, u pitanju. Naravno, taj isti Đilas i ovi njegovi koji su danas protiv Beograda na vodi u međuvremenu su sebi stavili 619 miliona evra u džep, plus ko zna koliko još, a pogledajte šta smo mi uradili. Nasledivši tu pustoš s njihove strane, tražili smo, molili, gledali, da pronađemo jednog investitora koji bi nešto promenio u našoj Srbiji. Došao je Mohamed Alabar, imate čitav niz njegovih intervjua gde je govorio "nisam bio siguran, negativna stopa rasta, visok javni dug, velika nezaposlenost, da li je Srbija, da li je Beograd pravo mesto za investiranje", a onda je verovao u Vladu republike Srbije, verovao je u našeg predsednika i rešio je da investira novac i rešio je da od najružnijeg dela grada Beograda, gde je bilo i smetlište i đubrište i narkomani i pacovi i sve najgore što je moglo da snađe Beograd kao posledica njihove vlasti, napravili smo najlepši deo grada Beograda, ali dodatno na to potpuno smo ekonomski promenili sliku grada Beograda i sliku Srbije - rekao je Mali.

On podseća da je to bilo vreme propasti JAT-a, i da je država takođe našla investitora, zbog čega danas imamo Air Srbiju kao najbrže rastuću regionalnu avio-kompaniju.

Foto: Printscreen/RTS

- Tada, 2013. godine, poštovani građani Srbije, kreću velike promene, privlačenje jednog, drugog investitora, vidi se da se nešto menja, stiče se poverenje i polako ali sigurno krećemo u nikad veći investicioni i razvojni ciklus koji rezultira danas nikada većim platama, penzijama, minimalnom zaradom, investicijama na kraju krajeva i time što prvi put u istoriji imamo investicioni kreditni rejting. A kada su brojke u pitanju, samo pogledajte kako oni manipulišu, ali, rekao bih s jedne strane iz zle namere, ali najverovatnije i iz neznanja. Kažu vredi zemljište 3,5 milijardi evra. Čekaj, bre, vredi možda 3,5 milijardi evra sada, kada je razvijeno. Aj da vas ja vratim u vašu 2012. godinu kada ste imali 258 porodica koje su tamo živele, preko 500 objekata, neraščišćene pravno-imovinske odnose, inače i taj Đilas je pokušao da razvije Beograd na vodi, gradonačelnici pre njega, eto niko nije uspeo i nije znao, eto mi smo znali. Dakle, sve to, zamislite slučaj imate sad gradi se na svu sreću po Beogradu i Srbiju, imate parcelu, hoćete da gradite zgradu i zamislite na toj parceli imate 4-5 objekata, porodica, nemate planski dokument, nemate urbanizam, nemate ništa i pitanje je koliko to vredi. Pa koliko vredi zemljište na kom se ništa ne radi i gde pravno-imovinski ništa nije rešeno? Pa ne vredi ništa. Sad ne vredi 3,5 milijardi. Inače, procena da znate, Beograda na vodi u ovom trenutku je 4,4 milijarde evra. Od toga građani Srbije imaju 33%, imaju milijardu i po vrednosti. Naravno, oni brkaju i bilans stanja, levu stranu bilansa gde je imovima i desnu stranu gde je kapital, ali da sada ja ne zamaram sa svojom pričom šire narodne mase - kazao je Mali.

Ministar ističe da je napravljen ogroman uspeh i da je Beograd promenjen, kao i da je dat podsticaj daljem rastu i razvoju.

Foto: Printscreen/RTS 2

- Pokazali smo da Srbija može da se promeni, napravili otklon u odnosu na prošlost i pustoš koju su nam ostavili i krenuli da idemo u rast i razvoj naše ekonomije i naše Srbije. Rekli su u prethodnih nekoliko javljanja kaže "gašenje železničke stanice, autobuske stanice i sajma"; najpre,gašenje te stanice je u planu bilo još od Pešića, ako se sećate 70-ih godina, ali imamo novu stanicu koju smo napravili koja se zove Prokop - to se, ljudi, zove razvoj. Od jedne stare stanice pravite novu, pri čemu staru železničku stanicu iz 1884. kao što znate upravo su radovi u toku i pretvaramo je u Muzej istorije Srbije. Novu autobusku stanicu gradimo na Novom Beogradu, biće gotova na proleće naredne godine. Novi Beogradski sajam, to je i Ekspo, imaće najmodernije, najbolje moguće prostorije već nakon Ekspa, novi Beogradski sajam, a ne da se guramo tamo pravimo ogromne gužve silaskom sa Gazele na bilo koji sajam i bilo koju manifestaciju kad tamo treba da se organizuje. Kaže "prodali ste zemljište", pa nismo prodali, ljudi, naučite se ekonomiji, mi smo uneli to u kapital, a investitor je obezbedio novac. Znate li koliko je kvadrata izgrađeno na području Beograda na vodi? 900.000 kvadrata! Kažu neki investitor uložio 80 miliona evra. Hajde, ljudi, matematika, kako neko može da izgledai 900.000 kvadrata sa 80 miliona evra ulaganja? Ne, ulaganje je mnogo veće, ulganje u ovom trenutku je 2,2 milijarde, samo vi niti znate da pročitate te bilanse i finansijske izveštaje, niti vas je briga. Jer je samo laži, maži, nije važno još jedan dan samo da prođe, ovaj malopre koji se javio, bio si majstore na izborima 2023. za Beograd, pa kako ste prošli sa tom vašom politikom? A politika, kao što ste čuli, "zaustavićemo sve projekte, zaustavićemo projekat Beograda na vodi, zaustavićemo sve, poništićemo sve ugovore", ljudi, ti investitori zapošljavaju ljude. Ja sam juče rekao 10.000 novih radnih mesta imamo na Beogradu na vodi. 1,1 milijardu evra samo poreza smo naplatili od te investicije. To se zove razvoj. Zamislite fabriku od 10.000 zaposlenih koji primaju plate, plaćaju poreze, doprinose, ljudi žive od toga - naglasio je ministar Siniša Mali, i dodao:

- Imali ste juče priliku da čujete jednu narodnu poslanicu, kaže "sve kriminalci kupuju", znate ljudi koliko je stanova prodato na Beogradu na vodi? 11.000 stanova po ovima iz opozicije, 11.000 kriminalaca je kupilo te stanove. Ljudi, vi koji živite tamo, samo da znate kako vas nazivaju ovi iz opozicije, jedna malopre kaže, "mladi nemaju krov nad glavom", znači od tih 11.000 stanova nema ni mladih po njima, s druge strane da ne govorimo od kreditima za mlade koje dajemo po nikada nižoj kamatnoj stopi sa učešćem od 1% i tako dalje. Dakle, 2012. godine pustoš, razorena zemlja, uništena zemlja, idemo sa novim projektom u kojem država nije uložila ništa osim zemljišta, u kojem ima dividende iz godine u godinu, gde ste ste stvorili milijardu i po vrednosti samo na projekat i plaćaju se porezi, doprinosi, porezi na imovinu i sve ostalo što je promenilo Srbiju i Beograd. Mislim da je to dovoljno jasno i mislim da je svima jasna razlika između naše politike, koja se odnosi na progres, razvoj, nove investicije, fabrike, evo sutra nas čeka otvaranje fabrike robota u Šapcu, obećanje koje smo dali ispunjavamo, Srbija raste, Srbija ide napred, a vi, ljudi, što biste rušili, ukidali investicije, vraćali investitore, neka. To je vaša politika, takva politika nažalost je Srbiju pustošila do 2012. godine.

Gorana Petrovića iz Đilasove Stranke slobode i pravde zabolelo je podsećanje na ukradenih 619 miliona evra, pa je od ministra Malog tražio dokaze, a ministar ga je iznenadio jer je došao naoružan svim potrebnim dokazima.