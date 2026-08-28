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Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Uprkos zahtevima porodice da mu se, posle više moždanih udara, dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno.

Goran Petronijević iz Centra za obnovu međunarodnog prava je rekao da bi Ratko Mladić dobio bolju medicinsku negu u Srbiji nego u Hagu i ističe i da je zdravstveni tretman koji je Mladić imao jedan od uzroka patnje koju je imao pred smrt i ubrzanja njegove smrti.

- Da se general Mladić podvrgao humanitarnom izmeštanju iz zatvora iz Sheveningena, da je premešten u bolnicu, njegove posledice, njegovih patnji koje je trpeo pred smrt, u toku tog perioda kada je umirao, i sam period poživljavanja bi sigurno bio duži - izjavio je Petronijević.

On kaže da se to sada mora istaći i staviti na teret kao jedna vrsta krivice onima koji su odlučivali o zahtevima i države Srbije i njegove porodice, budući da međunarodno i humanitarno pravo ne brani da se zatvorenik pusti na lečenje.

Petronijević tvrdi da bi Ratko Mladić dobio bolju medicinsku negu u Srbiji nego u Hagu.

Dodao je da su se svi lekarski izveštaji poklapali u jednom zaključku - da se general Ratko Mladić biološki nalazi neposredno pred smrt.

- Ako ne želi da poštuje međunarodne propise, međunarodna pravila, univerzalna pravila, regionalna pravila na nivou Evrope koja se tiču prava i zdravstvenog stanja zatvorenika i obaveze ponašanja u tim situacijama, onda bi trebalo da ima bar ono ljudsko u sebi, humano, da postupi na drugi način - naveo je Petronijević.

Haški mehanizam je saopštio da je naložio otvaranje istrage o okolnostima u vezi s Mladićevom smrću

Nekadašnji komandant vojske Republike Srpske služio je doživotnu kaznu zatvora nakon što ga je Tribunal u Hagu proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, uključujući i zločin u Srebrenici koji su okvalifikovali kao genocid.

Pretrpeo je nekoliko moždanih udara, zbog čega su njegova porodica i Beograd tražili da bude pušten na lečenje u Srbiji. Taj zahtev Hag je odbio.