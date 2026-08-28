samo smo njega čekali

samo smo njega čekali

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Veliki obožavatelj blokadera i njihovih medija, evropski parlamentarac Sandro Goci, najpoznatiji po sramotnom odustajanju od TV duela sa predsednik Aleksandrom Vučićem na koji ga je prvo sam "izazvao", sada je našao za shodno da zapreti Srbiji, jer je najavljena sahrana generala Ratka Mladića uz najviše državne počasti.

Nakon što je 27. avgusta u Hagu, posle duge i teške bolesti, preminuo general Ratko Mladić, sramna opoziciona i blokaderska politička scena još jednom je pokazala svoje pravo lice!

Generalni sekretar Evropske demokratske partije (EDP) i poslanik u Evropskom parlamentu, ali i neko ko podržava blokadere u Srbiji, Sandro Goci uputio je prikrivajuću pretnju Beogradu, a u vezi sa sahranom preminulog generala Ratka Mladića.

Goci je izjavio danas da odluka Srbije da sahrani Ratka Mladića uz najviše državne počasti prelazi granicu koju nijedna zemlja koja teži pridruživanju Evropskoj uniji nikada ne bi smela da pređe!