Slušaj vest

Protojerej Boris Topić, starešina roterdamske parohije, oglasio za Kurir povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji je preminuo juče u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, uprkos zahtevima ne samo svoje porodice, već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina.

Otac Boris, koji je ispovedio generala, ispričao je kako je izgledao poslednji dan Mladićevog života.

- Juče sam Božijim promislom, otišao u zatvor, iako je prvobitni plan bio da dođem u ponedeljak. General je ležao, vidno lošiji nego inače. Na moje pitanje: "Šefe, hoćemo li se danas ispovediti i pričestiti?" - samo je kratko odgovorio: "Da". Ispovedio se i pričestio - kazao je otac Boris.

Prema njegovim rečima, nakon pričešća, ostao je još neko vreme sa njim, nakon čega je morao da krene, jer je stražar trebalo da završi smenu.

Foto: PETER DEJONG / POOL/AP POOL

- Kao i obično, poljubio sam ga u glavu i stavio mu krst u ruku, da ga čuva. On ga je snažno prigrabio i stegao u šaci. Na odlasku sam mu u šali rekao: Vidimo se uskoro na šahu, sramota je da ostane 3:1 za mene. Na to se lagano nasmejao, nekako znajući da će nova partija šaha da sačeka. Nedugo nakon toga saznao sam da se upokojio, što mi je kasnije potvrdio i njegov sin Darko. Zaista, Božija milost je velika. Zahvalan sam Bogu što mi je dao da ga u njegovim poslednjim satima posetim, da se ispovedi i pričesti i da ga ispratim sa molitvom i krstom u ruci - ispričao je otac Boris.

O detaljima ispovesti, otac Boris je kazao da ne može i ne želi da govori, dodajući da je to Sveta Tajna koju je, kako kaže, kao sveštenik dužan da čuva.