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Blokaderi nastavljaju sa sramnom kampanjom mržnje protiv preminulog generala Ratka Mladića, na koga su se okomili od trenutka kada se juče zasnalo da je umro u Hagu, ali i u pokušajima nastavka svoje kampanje da Srbe predstave kao genocidan narod.

Sada je Balša Božović, bivši poslanik Demokratske stranke, na svom nalogu na "Iksu" komentarisao sahranu generala Ratka Mladića, u najmanjem ruku, sramnim rečima.

- Sahrana monstruma uz državne počasti bila bi poslednja faza genocida u Srebrnici - napisao je Božović na Iksu.

Foto: ATAIMAGES

On je u ranijoj objavi naveo:

- Umro je osuđeni ratni zločinac koji je izdržavao kaznu doživotnog zatvora za počinjen genocid u Srebrenici. Ostaće upamćen kao najveći monstrum nakon Drugog svetskog rata na području Evrope. Teško njemu ako ima Boga.

Da podsetimo, smrt generala Ratka Mladića u Hagu izazvala je brojne reakcije što državnih zvaničnika, što onih koji su ga poznavali, što građana na društvenim mrežama, ali sve su posebno zaprepastili komentari blokadera koji su proslavljali Mladićevu smrt veoma otvoreno!

Međutim, ni to nije bilo sve pa je sada mržnja ottišla i korak dalje, pa se na blokaderskoj N1 sagovornici utrkuju ko će se gore izraziti o srpskom narodu i generalu Mladiću i nastavlja se kampanja proglašavanja Srba za genocidni narod! Tako se u program N1 juče uključio i Ćamil Duraković, bivši gradonačelnik Srebrnice, koga je voditeljka upitala kakve su prve rekacije u Srebrnici na vest o smrti Mladića:

- Upravo sam u Srebrnici. Ova vest me je odmah vratila i 1995.godiu u Srebrnicu kada sam kao dečak preživeo genocid i to je ono što je Ratko Mladić ovde predvodio, činio i komandovao! - kazao je Duraković