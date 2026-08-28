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Grasiela Gati Santana, predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima smrti generala Ratka Mladića.

Nakon obaveštenja o smrti Ratka Mladića, predsednica Mehanizma je, koristeći svoja ovlašćenja koja ima prema Statutu, naredila "potpunu istragu o okolnostima smrti gospodina Mladića, dodelivši sudiji Ianu Bonomiju da sprovede istragu".

U saopštenju objavljenom na veb stranici Mehanizma, predsednica Santana moli da pomenutom sudiji bude pružana svaka pomoć i omogućen pristup svim dokumentima, uključujući i onim poverljivim kako bi postupak bio doveden do kraja. Ona je, takođe, zamolila da je sudija Bonomi direktno obavesti o nalazima te istrage.

Posle više meseci izuzetno teškog zdravstvenog stanja i napora ne samo njegove porodice već i države Srbije da bude pušten i da poslednje dane provede van haških zidina, juče je u pritvoru Haškog tribunala - Sheveningen, umro nekadašnji general Vojske Republike Srpske i haški osuđenik Ratko Mladić.