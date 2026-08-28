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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom obilaska Mačvanskog okruga govorio je o smrti generala Ratka Mladića, postupku pred Mehanizmom u Hagu i naporima Srbije da se njegovo telo dopremi u zemlju.

Vučić je istakao da Srbija želi da ispoštuje želje porodice u vezi sa sahranom i poručio da će, ukoliko porodica odluči da general bude sahranjen u Srbiji, država pomoći da to bude učinjeno na dostojanstven način.

- Trudili smo se i dali sve od sebe da okonča život u Srbiji. Bilo je jasno, ja sam saopštio da mu je ostalo 7 dana do 5 nedelja, kao što vidite precizno smo znali mi, a još preciznije oni koji to nisu dopustili. Tu se postavlja nekoliko pitanja. Ta istraga koju oni provode, čekali smo jutros u 10 sati konferenciju mehanizma, nje na kraju nije bilo.

I dalje ne znamo ništa, poslali smo timove u Hag, da pomognemo oko logistike, prevoza, svega drugog, da vidimo šta su planovi porodice. Za sada ne mogu ništa da kažem, pošto nismo dobili ništa od Haga. I sve što čitam u medijima su neistine. Pričao sam i sa Dodikom, mi ne možemo govoriti ništa dok ne dobijemo želje porodice. Načuli smo mogućnost da general bude sahranjen u Beogradu pored kćerke, ali da li će to biti i dalje ne znamo - kazao je on.

Foto: Petar Aleksić

Sada vidimo da je Hag želeo njegovu smrt iza rešetaka, kaže predsednik.

- Nisu hteli da umre u Srbiji, gde je želeo. To je anticivilizacijsko ponašanje bez presedana. Ovih dana sam svedok najtežih pritisaka, kako iz regiona, tako i iz zemlje i sveta. Ko će od nas snažnije da opsuje preminulog generala. Ja u tome da učestvujem neću. Mogu da vam garantujem da ako porodica bude želela da bude sahranjen u Srbiji, mi ćemo pomoći da to bude urađeno na dostojanstven način. Drugo, veoma važno, ta hajka koju vode nije hajka zbog preminulog generala Mladića, ta hajka je zbog budućnosti i daljih pritisaka na Srbiju. Dakle, kao što sam rekao, 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju. A gle čuda, 15. je naš nacionalni praznik - rekao je Vučić.

On dodaje da će biti tu nešto osuđujuće za Tačija, tek onako, ali da će za najteže zločine protiv Srba Tači biti oglašen ne krivim.

- Time hoće da pokažu da su došli do "pravde". Da Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da Hrvati i Bošnjaci nisu činili zločine nad Srbima, da Albanci nisu činili zločine, i da su trajni krivac Srbi. To je pečat koji nam zapad donosi. I ne treba da imamo nikakvih iluzija. Kada smo govorili o KiM, nismo imali ni podršku međunarodnog suda pravde, i zato razumem Trampa koji traži promenu sistema prava i pravde u svetu, i to ćemo i mi zahtevati. Da li verujem u hašku pravdu? Nikada nisam, ni danas ne verujem - rekao je on.

Vučić kaže da je Elfeta Veseli zaklala Slobodana Stojanovića, dečaka od 12 godina.

- Preklala ga je nožem ispod brade. Izašla je iz zatvora, ni u jednom od njihovih medija nije pisalo da je monstrum izašao. U našim medijima gotovo nezapaženo. Ej, preklala je dete. Sa njom su bili onaj Kibe, Orić i tako dalje. Nije mogla da trpi njegov pogled. Nikom ništa. Nikom ništa za Petrovačku cestu, za Klečku i silovane Srpkinje, ubijanu decu - naglasio je on.

Foto: Petar Aleksić

Dodaje da on nikada ne bi govorio da je srećan zbog bilo čije smrti.

- To nalaže građansko vaspitanje, elementarna pristojnost. Vi gledate ministra u Vladi Srbije, koji sebi daje za pravo, samo zato što je iz Novog Pazara, da proklinje generala na onom svetu. Da se dodvori svojima. Što to radite ljudi, mrtav je čovek. Nisi ti ministar Novog Pazara, već ministar cele Srbije. I pritom ne ulazim u to kako će istorija da sudi o generalu Mladiću. Ne želim da povredim Bošnjake - rekao je on.

Kaže i da ima Srba koji ne mogu da se uzdrže od najodvratnijih komentara, pošto im ljudi smetaju i mrtvi.

- Mnogo toga ne razumem, trudio sam se sve vreme, slao dobre poruke svih 15 godina. Nikada nisu hteli da ih čuju pošto su želeli Srbiju poraženu i na kolenima. To nećete dočekati. Nećete nam srušiti ponos i dostojanstvo. Ljudi imaju različita mišljenja, ali da ne dozvolimo dostojanstven ukop generalu, to se neće dogoditi. Da čujete od mene psovke i gadosti, što govore predstavnici NVO, da mu deo tela sahrane u Lazarevu, deo u Han Pijesak, sram vas bilo sve zajedno. Meni ćete da govorite o nečemu - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je nezamislivo da umre Gotovina u Hrvatskoj, pa da se oglasi neko srpsko ministarstvo.

- Vidite da oni nisu normalni. I to je direktno uplitanje u naše stvari. Zato žele Srbiju na kolenima, i zato se nadaju da će njihovi puleni da pobede. Džaba im nada, i džaba im novci. Još mnogo toga teškog nas čeka, ja ću posle tog 16. ići u Njujork, i verujte mi to će biti najslušaniji i najgledaniji govor, ne računajući možda predsednika Trampa. Kažem vam unapred. Već sam počeo da pišem, i videćete šta sam sve sažeo i sagledao, šta su srpskom narodu radili od 90-ih godina - kazao je on.

Još jednom je pozvao novinare da ne spekulišu o detaljima sahrane, i da se još uvek ništa ne zna.

Pozvao je da se ne nastavljaju bilo kakvi unutrašnji sukobi po bilo kom pitanju.

- Ja sam to govorio i posle Đinđićeve smrti, i smatram da to nije normalno. Kao i oni što su puštali balone kada je umro Slobodan Milošević. Kretena i emocionalnih bolesnika ima uvek i svuda. Samo je važno da ih ima što manje, i da ne potpadnemo pod taj utisak, da im odgovorimo na drugi način. Svima njima to ne odgovara, svima njima ne odgovara jaka Srbija, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Podgorici. I zato je važno da nastavimo da rastemo što brže. Niko od mene ne poznaje državu kao ja - rekao je predsednik.

Naglašava da je zvao Darka Mladića, i da je izjavio saučešće kada je saznao da je general preminuo.

- Meni se čini da to pristojni ljudi rade u celom svetu.

Foto: Petar Aleksić

Vučić je ranije tokom današnjeg obraćanja govorio i o predstojećem izricanju presude Hašimu Tačiju pred Mehanizmom u Hagu, ali i o slučaju Slobodana Stojanovića, 12-godišnjeg dečaka ubijenog tokom rata u BiH, osvrćući se na, kako je naveo, različit odnos prema srpskim žrtvama.

- Nije kraj tome, zato što su, kako saznajem, 16. septembar zakazali izricanje presude Hašimu Tačiju, i kako saznajem, ta presuda će biti takva da pokrije pritvorske dane, a suština optužnice za zločine biće najvećim delom oslobađajuća. Hoće zapadnjaci da nam kažu da smo jedini krivci, da mi moramo to da prihvatimo i da zločina nad nama nije ni bilo. Srpska krv nije ni važna. Pre nekoliko dana na slobodu je izašla krvolok, pravi, istinski, ona koja je to počinila, ubila je 12-godišnjeg dečaka Slobodana Stojanovića, preklali su ga. Lično ga je ona preklala, jer nije mogla da istrpi pogled dečaka od 12 godina. Izašla je na slobodu u BiH. Nisu napisali "krvnik i krvolok je izašla na slobodu". Te imenice i kojekakvi pridevi postoje samo za Srbe i to će se nastaviti. A naše je da budemo pametni i mudri, da čuvamo mir u regionu i da dobro znamo šta nam misle - rekao je predsednik.