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Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je danas da je general Ratko Mladić bio dobar čovek i da je jako potresena njegovom smrću u pritvoru Haškog mehanizma.

Ona je rekla da je uvek bila na strani generala Mladića i da je veoma uznemirena činjenicom da je preminuo u haškom pritvoru.
- Jako grozno se osećam. On je bio dobar čovek - kazala je Plavšić u izjavi za Srnu.

Ona je naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, general Ratko Mladić preminuo je juče u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

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