Slušaj vest

Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić izjavila je danas da je general Ratko Mladić bio dobar čovek i da je jako potresena njegovom smrću u pritvoru Haškog mehanizma.

Ona je rekla da je uvek bila na strani generala Mladića i da je veoma uznemirena činjenicom da je preminuo u haškom pritvoru.

- Jako grozno se osećam. On je bio dobar čovek - kazala je Plavšić u izjavi za Srnu.

Ona je naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.