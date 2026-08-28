Slušaj vest

Raskol unutar blokadersko opozicionog pokreta nastavlja da se produbljuje, a ušao je i u novu dimenziju, kada blokaderi jedni drugima međusobno ne veruju i optužuju jedni druge.

Na udaru se ovoga puta našla i Omladina Novog DSS-a, koju je Plenum Pravnog fakulteta, pod nazivom "Pravni u blokadi" optužio da snima zatvorene sastanke i plenume i da snimke dostavlja medijima..

- Plenum Pravnog fakulteta najoštrije osuđuje pretnje, agresivno ponašanje i kontinuiranu sabotažu rada studentskog pokreta i plenuma kroz snimanje sastanka i plenuma i slanja režimskim medijima od strane Omladine NDSS i ograđuje se odnjenog delovanja. Apostrofiramo kontinuiranu saradnju gorepomenutih omladinaca sa licima bliskim SNS-u i BIA-i. Plenum Pravnog fakulteta smatra da članovi stranaka koje nisu podržale Studentsku listu nemaju mesta u telima studentskog pokreta kada se odlučuje o Studentskoj listi, zbog sukoba interesa - naveli su na Iksu.

Čini se da više niko nikome ne veruje u tim krugovima, dok se borba za kontrolu nad tzv. Studentskom listom pretvara u sve žešći unutrašnji politički obračun.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaHAOS KOD BLOKADERA Potpredsednik DS udario na Milivojevića: Nije ti ovo 1948! Dok se oni svađaju, saborci prozivaju Manojlovića i ZLF da sve rade zbog kamera!
Nenad Mitrović Srđan Milivojević
Politika"SVI RADITE ZA VUČIĆA" Blokaderski rat bez kraja, na udaru Jovanović, Đilas, Ponoš i Aleksić: Oni se ništa ne pitaju... (FOTO)
Đilas, Ponoš, Miroslav Aleksić i Miloš Jovanović
Politika"AUTORI OVOG NALOGA SU IDIOTI!" Goran Ješić gazi "studente" na Iksu: Ovo apsolutno nije više ni smešno! (FOTO)
jesic.jpg
PolitikaTEORIJA ANTONELE RIHE UZIMA MAHA! Sve više blokadera optužuje 'studentske svedoke' da u stvari - glasaju za Vučića! (FOTO)
blokaderi