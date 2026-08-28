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Raskol unutar blokadersko opozicionog pokreta nastavlja da se produbljuje, a ušao je i u novu dimenziju, kada blokaderi jedni drugima međusobno ne veruju i optužuju jedni druge.

Na udaru se ovoga puta našla i Omladina Novog DSS-a, koju je Plenum Pravnog fakulteta, pod nazivom "Pravni u blokadi" optužio da snima zatvorene sastanke i plenume i da snimke dostavlja medijima..

- Plenum Pravnog fakulteta najoštrije osuđuje pretnje, agresivno ponašanje i kontinuiranu sabotažu rada studentskog pokreta i plenuma kroz snimanje sastanka i plenuma i slanja režimskim medijima od strane Omladine NDSS i ograđuje se odnjenog delovanja. Apostrofiramo kontinuiranu saradnju gorepomenutih omladinaca sa licima bliskim SNS-u i BIA-i. Plenum Pravnog fakulteta smatra da članovi stranaka koje nisu podržale Studentsku listu nemaju mesta u telima studentskog pokreta kada se odlučuje o Studentskoj listi, zbog sukoba interesa - naveli su na Iksu.

Čini se da više niko nikome ne veruje u tim krugovima, dok se borba za kontrolu nad tzv. Studentskom listom pretvara u sve žešći unutrašnji politički obračun.