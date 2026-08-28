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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se nalazi u poseti Mačvanskom okrugu gde je pričao, između ostalog, o svojim predstojačim međunarodnim obavezama i planovima.

- Još mnogo toga teškog nas čeka, ja ćuposle tog 16. ići u Njujork, i verujte mi to će biti najslušaniji i najgledaniji govor, ne računajući možda predsednika Trampa. Kažem vam unapred. Već sam počeo da pišem, i videćete šta sam sve sažeo i sagledao, šta su srpskom narodu radili od 90-ih godina - kazao je on.

Kurir Politika

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