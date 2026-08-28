- Još mnogo toga teškog nas čeka, ja ćuposle tog 16. ići u Njujork, i verujte mi to će biti najslušaniji i najgledaniji govor, ne računajući možda predsednika Trampa. Kažem vam unapred. Već sam počeo da pišem, i videćete šta sam sve sažeo i sagledao, šta su srpskom narodu radili od 90-ih godina - kazao je on.