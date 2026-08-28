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Rasprava u Narodnoj skupštini o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije pretvorila se u žestoku polemiku o poslovanju kompanija Dragana Đilasa u vreme dok je obavljao javne funkcije, pošto je opozicioni poslanik i Đilasove Stranke slobode i pravde Goran Petrović poručio da "nije sramota imati firmu i pošteno raditi".

Takav stav izazvao je nevericu ministra finansija Siniše Malog i predsednice parlamenta Ane Brnabić, koja je upitala kakav smisao uopšte ima rasprava o sprečavanju korupcije ako opozicioni poslanici smatraju prihvatljivim istovremeno vođenje privatnih poslova i obavljanje javne funkcije.

Mali je tokom rasprave pokazao dokumentaciju za koju je naveo da predstavlja zvanične finansijske izveštaje iz Agencije za privredne registre.

- Evo vam poslovni prihodi, izveštaj iz Agencije za privredne registre, dakle finansijski izveštaji kompanije u vlasništvu Dragana Đilasa od 2002. do 2014. godine - pokazivao je Mali.

Petrović mu je odgovorio da pokušava da se "opravda pred građanima", nazivajući njegov nastup sramotnim.

- Ne razumem šta je sramota? Čekajte, je l’ nije istina ili jeste istina? Je l’ lažem ili ne lažem kada kažem da su mu prihodi bili ovoliki - upitao je Mali.

Posle dobacivanja iz poslaničkih klupa da ministar "laže”, Mali je uzvratio:

- Lažem? Nisu bili ovoliki?

Petrović je potom otvoreno stao u odbranu poslovanja lidera Stranke slobode i pravde.

- A nije sramota imati firmu i pošteno raditi. Niste dali nijedan dokaz, nijedan jedini dokaz da je Dragan Đilas ukrao 619 miliona. Dvesta presuda postoji u korist Dragana Đilasa. Koliko ste vi sporova izgubili? Koliko ste sporova izgubili, što to ne kažete? I to je sramota - rekao je Petrović.

Njegove reči izazvale su burnu reakciju Ane Brnabić koja je podsetila da se pred poslanicima upravo nalaze izmene Zakona o sprečavanju korupcije.

- Pa čekajte, ljudi, stanite, imamo ovde na dnevnom redu izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, a vi nama pričate o tome da nije sramota imati firmu i pošteno raditi dok ste funkcioner. Pa kako nije sramota imati firmu i pošteno raditi dok si funkcioner, ljudi? Pa daj da bacimo taj Zakon o sprečavanju korupcije u đubre, da ne pričamo uopšte o amandmanima na taj zakon - poručila je Brnabić i ironično dodala:

- Svaka vam čast, stvarno. Izvolite, gospodine Petroviću. Samo se prijavite ponovo da čujemo šta još nije sramota.

Petrović je potom pokušao da ospori vremenski okvir koji je naveo ministar, tvrdeći da Đilas 2002. i 2003. godine nije bio funkcioner.

Ta primedba, međutim, dala je Malom povod da uporedi prihode Đilasove kompanije pre i posle njegovog stupanja na javnu funkciju.

- Još gore, narodni poslaniče, što ste mi sada rekli. Ako 2002. nije bio na funkciji, odlično. Prihod njegove firme milion i 320 hiljada evra. Nije bio na funkciji. Kako je došao na funkciju 87,8 miliona evra. Pa direktna veza između dolaska na funkciju i prihoda njegove kompanije - naglasio je Mali.

Kako je to izgledalo, možete pogledati u videu ispod.

01:53 Skupština Srbije Izvor: Youtube/Parlament Srbija

Skupštinska rasprava tako je ogolila neobično shvatanje "poštenog rada" u delu blokaderske opozicije: privatna firma i javna funkcija za njih, sudeći prema izgovorenim rečima, ne predstavljaju problem čak ni kada poslovni prihodi tokom obavljanja funkcije višestruko porastu.