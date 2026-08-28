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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dugo u kontaktu sa sinom generala Ratka Mladića i da je država nastojala da pomogne koliko je mogla, posebno u vezi sa njegovim lečenjem i željom da poslednje dane života provede u Srbiji. Govoreći o procedurama nakon Mladićeve smrti, Vučić je naveo da Beograd i dalje nema zvanične informacije iz Haga o narednim koracima i da će se postupati u skladu sa željama porodice.

Vučić je ocenio da je postupanje prema Mladiću pokazalo odnos Mehanizma u Hagu, a zatim govorio i o predstojećoj presudi Hašimu Tačiju, kao i o dvostrukim aršinima kada je reč o zločinima počinjenim nad Srbima tokom ratova devedesetih.

- Ta hajka koju vode nije hajka zbog preminulog generala Mladića, ta hajka je zbog budućnosti i daljih pritisaka na Srbiju. Dakle, kao što sam rekao, 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju. A gle čuda, 15. je naš nacionalni praznik - rekao je Vučić.

Govoreći o očekivanjima od presude Tačiju, predsednik je rekao da bi, prema njegovim saznanjima, ona mogla da obuhvati određenu kaznu, ali da za najteže zločine protiv Srba, kako je naveo, neće biti utvrđena njegova odgovornost. Vučić je u tom kontekstu pomenuo i ranije haške postupke protiv hrvatskih i bošnjačkih komandanata.

- Time hoće da pokažu da su došli do "pravde". Da Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da Hrvati i Bošnjaci nisu činili zločine nad Srbima, da Albanci nisu činili zločine, i da su trajni krivac Srbi. To je pečat koji nam zapad donosi. I ne treba da imamo nikakvih iluzija. Kada smo govorili o KiM, nismo imali ni podršku međunarodnog suda pravde, i zato razumem Trampa koji traži promenu sistema prava i pravde u svetu, i to ćemo i mi zahtevati. Da li verujem u hašku pravdu? Nikada nisam, ni danas ne verujem - rekao je on.

Foto: Petar Aleksić

Vučić je zatim povukao paralelu sa mogućom reakcijom Srbije u slučaju smrti nekog od hrvatskih generala bilo nezamislivo da se Zagreb na isti način meša u takve okolnosti.

- Vidite da oni nisu normalni. I to je direktno uplitanje u naše stvari. Zato žele Srbiju na kolenima, i zato se nadaju da će njihovi puleni da pobede. Džaba im nada, i džaba im novci - rekao je.

Govoreći o reakcijama javnosti na smrt političara i vojnih lidera, Vučić je apelovao da se ne odgovara na uvrede i provokacije, već da Srbija svoju snagu pokazuje kroz razvoj i očuvanje mira.

- Ja sam to govorio i posle Đinđićeve smrti, i smatram da to nije normalno. Kao i oni što su puštali balone kada je umro Slobodan Milošević. Kretena i emocionalnih bolesnika ima uvek i svuda. Samo je važno da ih ima što manje, i da ne potpadnemo pod taj utisak, da im odgovorimo na drugi način. Svima njima to ne odgovara, svima njima ne odgovara jaka Srbija, i u Sarajevu, i u Zagrebu, i u Podgorici. I zato je važno da nastavimo da rastemo što brže. Niko ne poznaje državu kao ja - rekao je predsednik.