Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković naveo je da u Prištini ne postoji vladavina prava, istakavši da Srbe hapse i osuđuju bez dokaza i pravičnog suđenja, dok, kako je naveo, za krivična dela koja čine saradnici Aljbina Kurtija nema kazni i sankcija.

- Dok Priština hapsi Srbe bez ikakvog razloga, dokaza ili svedoka i osuđuje ih na višegodišnje kazne zatvora, dok oni godinama venu u zatvorskim ćelijama bez pristupa pravdi ili pravičnom suđenju, za Kurtijeve saradnike, poput Konjufce, koji su snimljeni kako vrše krivična dela, nema ni kazne ni sankcije!? Da li je to vladavina prava u Prištini koju međunarodni predstavnici hvale? Ako ste Srbin na Kosovu i Metohiji, možete završiti iza rešetaka samo zato što nosite majicu sa srpskim obeležjem. Ali, ako ste Albanac i bacate suzavac u parlamentu, kamenujete vozila EULEX-a ili pucate na srpsku decu, onda ste slobodni - napisao je Petković na Iksu.