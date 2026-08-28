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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je jutros o smrti generala Ratka Mladića i istakla važnost očuvanja Republike Srpske.

- Ti koji slave njegovu smrt, žale zbog toga što nije umrla Republika Srpska i što je ona živa i što ona postoji kao format koji štiti srpske nacionalne interese i živote srpskog naroda - istakla je ministarka.

Ona je dodala da nije slučajno govorila o Prebilovcima.

- Zato što su vam Prebilovci živa slika i prilika šta bi se dogodilo sa srpskim narodom da nema Republike Srpske. Zato je Republika Srpska zenica u oku svakog Srbina, jer tamo gde nemamo svoju državu, svoje institucije, svoju policiju, svoj poredak, tamo smo završavali u jamama, u logorima, u žutim kućama. Odatle su nas proterivali, zatvarali i ubijali, ne mareći za to da li je preko puta na nišanu dete, starica ili trudnica - naglasila je ona.

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