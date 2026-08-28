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Jedna od tema bio je i Niš, koji se ove godine našao u središtu pažnje zbog održavanja dva filmska festivala, nakon višedecenijske tradicije Filmskih susreta. Pavlović poručuje da je Niš otvoren za sve goste, ali i da ga kao Nišliju posebno pogađa što je zbog političkih i drugih nesuglasica prekinuta tradicija koja je trajala 60 godina.

- Niš je oduvek bio grad koji goste dočekuje široko otvorenih ruku i svako ko želi da dođe u naš grad je dobrodošao. Ono što mene jedino pogađa kao čoveka i kao Nišliju jeste to da je, nažalost, u 60 godina dugoj tradiciji, zbog određenih ljudi prekinuta tradicija organizovanja Filmskih susreta, a to jedino ne ide u korist građana Niša. Žao mi je što prethodne godine pojedini glumci nisu želeli da dođu i bojkotovali su filmski festival u Nišu, jer to nije dobro za Nišlije i to Nišlije nisu zaslužile. I ove godine ponuđena je ruka svakom onom ko je želeo da sarađuje, ali deluje mi kao da je politizacija i ove godine postojala. Ja sam gradonačelnik svih građana i zadovoljan sam onda kada su Nišlije zadovoljne, a mislim da se samo razgovorima rešavaju stvari - započeo je gradonačelnik Pavlović.

Novo porodilište i razvoj Niša

Komentarišući izgradnju novog porodilišta, Dragoslav Pavlović navodi da je tender u toku, a da bi radovi trebalo da traju nešto više od dve godine, ističući značaj tog projekta za čitav jugoistok Srbije.

- Trenutno je faza izrade tenderske dokumentacije, tender je u toku, a rok izvođenja radova je negde 800 dana, znači nešto više od dve godine, što je realno za takav jedan veliki objekat. Mi ćemo dati sve od sebe da novo niško porodilište dobije svoju formu uskoro i da, zaista, kada bude završeno, bude prelepo. To je možda i najlepši poklon koji možemo da poklonimo našim Nišlijama, mladim Nišlijama koji će se rađati u tom porodilištu. Imaće 21.500 kvadrata i najmoderniju opremu koja postoji u svetu, a to je vrednost za čitav jugoistok Srbije, jer dva miliona ljudi gravitira ka Kliničkom centru Niš.

01:27 Dragoslav Pavlović: Mi ćemo dati sve od sebe da novo niško porodilište dobije svoju formu Izvor: Kurir televizija

Navodi da se razvoj grada ne ogleda samo u privlačenju novih investitora, već i u realizaciji projekata iz oblasti infrastrukture, zaštite životne sredine i kulture, koji, kako je ocenio, treba da doprinesu kvalitetnijem životu građana i zadržavanju mladih porodica.

- Cilj je da ne samo unapređujemo privredu i ekonomiju, već dovodimo stalno nove investitore i imamo izgradnju nekih lepih objekata u planu i realizaciji, poput postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Dobijamo dozvolu uskoro za novi Narodni muzej ili Nacionalni muzej jugoistočne Srbije u Nišu. Kada saberete sve to zajedno, to čini kvalitet života Nišlija boljim i mlade Nišlije odlučuju da mlade porodice zadrže u Nišu, i to je ono što želimo. Zato novo niško porodilište.

Izbori i rezultati vlasti

Jeremić ocenjuje da su, kako je naveo, "maske definitivno pale" i da je cilj blokaderskog pokreta da zaustavi razvoj zemlje i Srbiju vrati u period kada su se fabrike zatvarale.

- Mislim da je već postalo više nego jasno da je pozadina svega toga zapravo pokušaj ovog blokaderskog, takozvanog studentskog pokreta da, uz logističku i finansijsku podršku uglavnom nekih centara van granica naše zemlje, zaustavi Srbiju u ovoj borbi i periodu oporavka koji traje od 2012. godine. Svih ovih 14 godina traje borba za oporavak, ali sada očigledno da nekima to nije cilj i da pokušavaju na sve moguće načine da ne samo zaustave Srbiju, nego i da se mi vratimo u ta vremena kad su se fabrike zatvarale katancima.

Vladan Jeremić je izrazio uverenje da će građani na izborima vrednovati dosadašnje rezultate i projekte u oblastima zdravstva, infrastrukture i saobraćaja.

- Verujem da će građani umeti da cene rezultate rada i da će postojati dovoljno svesti i odgovornosti kod jedne velike većine građana Srbije da Srbija nastavi putem napretka i razvoja. Ako govorimo o zdravstvu, imate Klinički centar u Nišu, Novi Sad i Beograd, Tiršovu 2 koja se završava, zgradu Hitne pomoći, a tu je i infrastruktura i saobraćajnice koje zapravo znače život za svaki deo naše Srbije. Rezultati postoje.

Vladan Jeremić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, Pavlović očekuje tešku izbornu borbu, ali veruje da će građani na izborima prepoznati rezultate rada, poručujući da je Srpska napredna stranka spremna da u svakom trenutku izađe na izbore.

- Izbori će biti teški. Videće se volja građana i videće se da li građani glasaju za rezultate ili glasaju za one koji samo i stalno kritikuju. Građani će glasati za ono što jesu rezultati i u to nema sumnje. Daćemo se boriti, borićemo se. Mi smo spremni kao stranka, Srpska napredna stranka, u svakom trenutku da izađemo na izbore. Nikada od izbora nismo bežali. Mi smo uvek spremni za izlazak, zbog toga što mi uvek radimo.

Kao argument da će građani na izborima vrednovati konkretne rezultate, Pavlović je izdvojio nekoliko velikih projekata koji su trenutno u izgradnji.

- U ovom trenutku imamo nekoliko projekata koji su u izgradnji. Jedan od tih projekata je novi studentski dom u Nišu, u koji Ministarstvo za javna ulaganja ulaže negde oko 8 miliona evra. Pa će se onda graditi nova zgrada, Centar za dualno obrazovanje. Vi imate izgradnju najvećeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu, projekat od 90 miliona evra. E, to su realni rezultati. I onda, kada vi mene pitate šta će biti na izborima, ljudi će gledati ono što se radi.

Politička situacija i izbori u Srbiji sa fokusom na Niš i EXSPO

Govoreći o političkoj situaciji i nezadovoljstvu građana, gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović kaže da će uvek biti ljudi koji su nezadovoljni, ali da razume one koji kritikuju kada uz kritiku daju i konkretne, izvodljive predloge.

- Ja nikada neću razumeti onu drugu stranu koja glasa samo protiv nečega. Ja sam uvek bio čovek koji glasa za nešto i koji gleda u budućnost. Baš iz tog razloga jesam član Srpske napredne stranke, jer je Srpska napredna stranka uvek imala svoj politički program i svoj politički cilj i nikada nije bežala od toga da kaže šta je konkretno razmišljanje vezano za međunarodnu politiku i teška pitanja. Ta druga strana ne nudi rešenja.

Na pitanje koje su političke ideje opozicije u Nišu, Pavlović kaže da bi i on voleo da zna šta su njihovi konkretni planovi.

- Nema ih. Nema ih jer na teritoriji grada Niša imate jednu opštinu koja je opoziciona i koja za ove dve godine funkcionisanja samo ume da kritikuje. Nije umela ništa da uradi za dobrobit Nišlija, nije umela nijedan projekat da sprovede, niti da iznese bilo kakvu pomoć ili podršku našim Nišlijama. Ja verujem da će narod to da vidi zato što su sa jedne strane rezultati, a sa druge strane samo politička kritika. Znate vi kako ja njih nazivam? Ja njih nazivam Instagram političarima. Oni samo izađu, slikaju se, snimaju se i jedina stvar koju umeju da pričaju jeste ta kritika. A politika nije samo kritika. Politika je da izađeš, da uradiš nešto za svoje građane i onda građani umeju to da vrednuju.

Govoreći o politici koju sprovodi grad Niš i konkretnim merama, Pavlović ističe da je cilj, kako kaže, rast i razvoj i svakodnevna borba za projekte i bolji život građana.

- Naša politika je uvek bila jasna. Rast i razvoj i borba, svakog dana borba za svaki projekat, za svaku fabriku, za bolji život naših sugrađana, za mere koje smo uveli u gradu Nišu. To su besplatan javni gradski prevoz, koji sada koristi 22 posto više putnika nego ranije zato što je besplatan, uz smanjenje emisije štetnih gasova. Tu je i davanje 20.000 dinara za sve naše osnovce koji polaze u školu. Tri puta smo uvećali nagrade za svako dete koje je donelo neki dobar rezultat sa takmičenja, bilo da su međunarodna ili domaća takmičenja. Tako se poboljšava život stanovništva i tako se grade i rade projekti.

Vladan Jeremić ocenjuje da je i dalje velika nepoznanica ko će se naći na takozvanoj studentskoj listi, ali i kakvi su njeni politički stavovi i program.

- Nije mi uopšte jasno ko uopšte može da podrži jednu takvu listu, iz prostog razloga što je suviše mnogo nepoznanica. Da li ste vi nekada čuli, od bilo koga, bilo kakav politički stav o nekim od najznačajnijih pitanja koja se odnose na Srbiju? Ja to do sada nisam čuo. Tu zapravo ne postoji bilo kakva politika, ne postoji bilo kakva ideologija. To je jasno kao dan. To je jedna grupacija koja za cilj ima da vaninstitucionalno pokuša da se domogne vlasti. Nismo čuli stavove u vezi Kosova i Metohije, niti jasne stavove o saradnji sa Ruskom Federacijom i Kinom. Imate one koji su za evropski put, pa one koji su protiv toga. Potpuno jedan konglomerat mnogo nepoznanica. To je poput rogova u vreći, gde je pitanje šta će na kraju, kada budu morali da obelodane listu i eventualno bilo kakav program, od svega toga ostati.

03:32 Vladan Jeremić poručio: EKSPO će biti kruna jednog perioda razvoja Srbije Izvor: Kurir televizija

O kritikama na račun Jelene Janković zbog podrške EXPO-u, Jeremić kaže da je reč o neprimerenom političkom napadu na proslavljenu sportistkinju.

- Pratio sam onaj intervju koji je svojevremeno davala, koliko je ono bilo iskreno i iz srca, sa koliko ljubavi se zapravo takmičila i predstavljala Srbiju dok se bavila profesionalno tenisom, i sada to nekome smeta. Odmah joj se lepi etiketa kako se dodvorava Vučiću i tako dalje. To je ta nemoć, to neznanje, to licemerje koje dolazi sa ove druge strane. Bilo šta, o bilo čemu da se radi, koliko god da je dobro, ne, ne i ne. Oni su, što kažu klinci, anti, protivni svemu.

Jeremić posebno ističe značaj EXPO-a za Srbiju i ocenjuje da ta manifestacija prevazilazi turistički i kulturni značaj.

- EKSPO će biti kruna jednog perioda razvoja Srbije i to nije samo nekakva turistička, kulturološka, sportska manifestacija. To je slika i prilika nečega što Srbiju očekuje u narednim godinama, ne samo što se tiče uvećanja BDP-a i novih radnih mesta, nego i činjenice da ćemo se još jednom predstaviti kao odlična zemlja, organizator i domaćin jedne takve svetske ekonomske i političke manifestacije.

Dijalog i izborna borba

Gradonačelnik Niša ističe da je komunikacija sa građanima u Nišu svakodnevna i transparentna.

- Svakog dana komuniciramo sa građanima, bar je u Nišu to uvek transparentno. Mi imamo emisiju nedeljom koja je ‘Pitajte gradonačelnika’, koja je vrlo gledana i gde ljudi zaista pitaju i mi otvoreno pričamo na sve teme.

Pavlović takođe kaže da bi voleo da je dijalog moguć i ističe da je uvek za razgovor.

- Ja sam uvek za dijalog i smatram da svi problemi nastaju, uopšte u svetu, zbog nedovoljne komunikacije. Mi treba da se bavimo sobom, da se bavimo našom državom, da se bavimo mirom, da probamo da mir bude ovde, na ovim prostorima. To ćemo moći ukoliko zaista dijalog bude na dovoljno visokom nivou da svaka strana razume šta je značenje te reči. Ja ću uvek biti za dijalog i uvek ću biti pobornik toga.

Dodaje da nedostatak dijaloga može voditi lošim posledicama i poručuje da je Srpska napredna stranka spremna za izbore.

- U ovim okolnostima, kada jedna strana ponekada ne želi dijalog, to može da dovede samo do nekih loših dešavanja i postoje posledice takvog ponašanja. Srpska napredna stranka će uvek biti za dijalog, boriće se za svoju državu i borićemo se hrabro i pošteno, i nadam se pobediti. Spremni smo, izaći ćemo na izbore, borićemo se i borićemo se za boljitak naših sugrađana. Ovo je politička borba za građane. Politika bi trebalo da bude najplemenitiji poziv, jer politika u stvari jeste bavljenje ljudima i državom, vođenje države. Naravno, mi smo spremni, izaći ćemo na izbore, borićemo se i pobedićemo.

Dragoslav Pavlović, gradonačelnik Niša Foto: Kurir Televizija

Na pitanje da li bi blokaderi i opozicija prihvatili rezultate izbora u slučaju poraza, Vladan Jeremić kaže da sa druge strane do sada nije bilo najave da će priznati izborni rezultat.

- Kao što nijednom nismo čuli sa te druge strane da će priznati izborni rezultat koji bude postignut, tako da, šta da vam kažem, ne verujem. Vi znate i sami koliko puta je od strane predsednika Vučića upućivan poziv na razgovor. To je odraz jedne političke odgovornosti. To nije odraz slabosti da vi razgovarate sa nekim sa kojima se razlikujete po mnogim, da ne kažem i svim, ključnim temama. Ali mislim da sa ove druge strane zaista ne postoji ni minimum želje da se uopšte i razgovara.

Jeremić zaključuje da će, bez obzira na reakcije opozicije, konačnu reč imati građani i institucije.

- Ja zaista verujem da će građani prepoznati rezultate, prepoznati dela, shvatiti koliko su važni svi planovi za naredni period i da će politika stabilnosti, politika razvoja, politika koju vodi predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, zadobiti poverenje, većinsko poverenje građana. To što se ovi drugi neće složiti sa tim, država ima svoje institucije, svoje mehanizme, to je demokratija. Dakle, većina će se poštovati.

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Kurir.rs

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