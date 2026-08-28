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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ga, kada je reč o Crnoj Gori, samo interesuje da Srbija bude ekonomski mnogo jača i da pravi sve veću razliku, kao i da sprski srpski narod ima pravo na svoj jezik i na svoju zastavu u Crnoj Gori.

Vučić je, na pitanje novinara da prokomentariše objavu premijera Crne Gore Milojka Spajića koji je, kako je navedeno, optužio Srbiju i Albaniju za "hibridno mešanje" i sprečavanje pregovora Crne Gore i Brisela, rekao da Spajić nije napisao da je reč o Srbiji i Albaniji, već da su to tumačenja.

"Ja sam siguran da je on to mislio na Hrvatsku, ne mogu da shvatim koja je to druga zemlja. Siguran sam da nije Srbija, šta mi imamo s njima. Znate koliko nas interesuje njihov put ovamo ili onamo", rekao je Vučić tokom posete Voljevcima u opštini Mali Zvornik.

Vučić je naglasio da njega samo interesuje da Srbija bude ekonomski mnogo jača i da pravi sve veću razliku, kao i da sprski srpski narod ima pravo na svoj jezik i na svoju zastavu u Crnoj Gori.

"Siguran sam da on nije mislio na svoju Srbiju, verujem da nije. I sto posto je mislio na Hrvatsku. Oni im ispostavljaju uslove, a mi nemamo nikakve uslove. Mi samo tražimo da većinski jezik priznaju kao zvanični jezik, ništa drugo", naveo je Vučić i dodao da je i Spajić govorio tim jezikom ceo život.