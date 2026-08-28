Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu. Prilikom obilaska, jedna majka mu je zahvalila za to što je usvojen zakon roditelj-negovatelj i upitala da li može da se proširi vrtić.

- Radimo na tome, sad smo dogovorili, to je negde 400. 000 evra, proširićemo vrtić, imate stotinu dece na čekanju, i mi ćemo da platimo za to. Mi ćemo za to da platimo, da ne brinete - rekao je Vučić.