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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Mačvanski okrug, gde je između ostalog, promešao i pekmez koji se kuva. 

- Pravim se da znam šta radim - rekao je šaljivo predsednik uz kadrove mešanja pekmeza i razgovora sa meštanima koji su u pripremi eksperti. 

Kako su eksperti objasnili, 7 sati se meša bez prestanka, a mora da se pazi da se ne "zapekne" pekmez na dnu, tj. da ne promeni boju i to ne bi valjalo. 

- Uhvatile bi nas žene onda, kazale da ne znamo ništa - dodao je meštanin, i uspeo da nasmeje i predsednika: 

- E, rasplaka me - srdačno je odgovorio Vučić. 

Pogledajte kako je tekao razgovor i kako se predsednik snašao u novoj ulozi: 

- Znam (da je cena šljive niska, prim. aut.), ali kao što znate, ne zavisi od države. 

Vučić je danas prisustvovao i na otvaranju Sajma šljiva u Osečini, gde je izjavio da je šljiva za nas Srbe najvažnija marka i prva marka koja je prešla okeane, kao i prvi svetski prepoznatljiv proizvod i istakao da je šljiva stub srpske poljoprivrede.

Kurir.rs

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