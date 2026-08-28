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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao Mačvanski okrug, gde je između ostalog, promešao i pekmez koji se kuva.

- Pravim se da znam šta radim - rekao je šaljivo predsednik uz kadrove mešanja pekmeza i razgovora sa meštanima koji su u pripremi eksperti.

Kako su eksperti objasnili, 7 sati se meša bez prestanka, a mora da se pazi da se ne "zapekne" pekmez na dnu, tj. da ne promeni boju i to ne bi valjalo.

- Uhvatile bi nas žene onda, kazale da ne znamo ništa - dodao je meštanin, i uspeo da nasmeje i predsednika:

- E, rasplaka me - srdačno je odgovorio Vučić.

Pogledajte kako je tekao razgovor i kako se predsednik snašao u novoj ulozi:

- Znam (da je cena šljive niska, prim. aut.), ali kao što znate, ne zavisi od države.

Vučić je danas prisustvovao i na otvaranju Sajma šljiva u Osečini, gde je izjavio da je šljiva za nas Srbe najvažnija marka i prva marka koja je prešla okeane, kao i prvi svetski prepoznatljiv proizvod i istakao da je šljiva stub srpske poljoprivrede.