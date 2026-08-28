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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je u Srbiji rođe, da će tu da umre i da mu slobodu duha i misli ne može niko uzeti nikada.

Komentarišući navode da njegovi protivnici kažu da kada ne bude više imao vlast, neće moći, za razliku od Borisa Tadića ili Vojislava Koštunice, da se slobodno prošeta gradom i da izađe među narod, Vučić je rekao:

- Vi stvarno verujete u tu priču? Ja sam ceo život proveo na beogradskom asfaltu, ceo svoj život. I uvek se kretao više nego slobodno. I bio, onako, ne uvek sasvim ni primeran. Rekao sam vam jedanput: u Srbiji sam rođen, u Srbiji ću da umrem. Slobodu možete da mi oduzmete fizički, a slobodu mog duha, moje misli, moje ideje ne možete da uzmete nikada. Slobodu mog kretanja možete nasilno da ograničite. Ali da li ću se ja uvek osećati slobodno, izlaziti gde hoću, podrazumeva se. Ja sam svaki dan, ja živim u Beogradu.

Predsednik se potom osvrnuo na pitanje obezbeđenja.

- A mislite da to neće da bude obezbeđenje? Tadić i dalje ima obezbeđenje. Potpuno logično i potpuno normalno. A ja ću da tražim da nemam obezbeđenje. I neće mi biti potrebno. Godinu dana, pošto ne budem vlast, slaviće me Srbija, onako kao što će malo koga da slavi. Verujte mi na reč. I ti blokaderi i svi drugi. Jer će onda da se sete šta je bio predsednik i šta je taj radio u odnosu na one koji su me nasledili. Zapamtite moje reči, živi bili pa videli. Samo godinu dana će biti potrebno da prođe, ne 10 godina, 20 godina, nego godinu dana. Zapamtite moje reči. Znam ja, prošao sam ja kroz sve to. Ne jedanput, mnogo puta. Prošao sam ja i kroz 5. oktobar. Tukao se na ulici, pa ovamo i onamo. Nikakav problem nisam imao. I nikad neću da bežim ni od koga. Ovo je moja zemlja. Ovo je moja zemlja. Meni sunce slobode sija samo u ovoj zemlji. I nigde drugo na svetu. I niko me nikada neće ograničiti - poručio je Vučić.

Govoreći o blokaderima, predsednik je rekao da da u kancelariji drži jedan transparent iz Novog Sada.

- Kad sam video onaj veliki transparent u Novom Sadu, ja mislim da je bio ili u Beogradu, u Novom Sadu. Hvala ti, Vučiću, što si napravio brzu prugu i Soko, da mi možemo da protestujemo protiv tebe. Ja sam to uzeo, napravio sam fotografiju i držim to kod sebe u kancelariji. Jeste to onako, kako bih vam rekao, Monti Pajtonovski, što si sve malo flip-flop, ali kako god okrenete, ja sam srećan zbog toga. Na kraju i oni znaju ko je to uradio. Mogu da budu protiv mene koliko hoćete, znaju ko je to uradio. I znaju da ovi drugi to nisu uradili, a znaju i da neće - naveo je Vučić.