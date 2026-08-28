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Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da je generala Ratka Mladića bivša vlast u Srbiji izručila Haškom tribunalu i slavila što je oficire koji su branili srpski narod izručila strancima da im sude.

Iako je Republika Srbija, kako je podsetio Vučević, insistirala da Ratko Mladić u poslednjim nedeljama dođe u Srbiju na lečenje, pojedini mu, ističe, svojim anticivilizacijskim ponašanjem nisu dozvolili ni da umre u Srbiji gde je želeo.

- Mnogi koji danas dovode u pitanje lik i delo Ratka Mladića nikada neće govoriti o Naseru Oriću i ostalim zločincima za čije zločine nad srpskim narodom postoji niz dokaza, a danas šetaju slobodno. Ratko Mladić će, ako to bude želja porodice, biti sahranjen u Srbiji onako kako dolikuje. Srbija želi mir, srpski narod želi dijalog, a jaka srpska vojska je garant stabilnosti - jasan je Vučević.