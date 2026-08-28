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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti Mačvanskom okrugu, a tokom posete Loznici, zabeležen je jedan emotivan trenutak.

Naime, dok je predsednik razgovarao sa građanima, iz publike se čulo da jedan dečak hoće da se slika sa njim i da ga zagrli.

- Pitaju me često kako se ne umorim. Umorim se. Naravno da se umorim. Ali onda pogledam njih… Naša deca su moja snaga  napisao je Vučić.

Detalje posete predsednika opštinama Mačvanskog okrugapročitajte u posebnoj vesti.

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