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Predsednik Aleksandar Vučić potvrdio je da će sutra u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za našu zemlju i dodao da će u nedelju biti otvoreno još 30 kilometara Dunavskog koridora od Požarevca ka Velikom Gradištu.

"Sutra će biti velika stvar - roboti. To sutra što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim sutra", rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.

Dodao je da će uskoro medijima da pokaže još nešto u vezi sa tim, ali da ne sme da otkrije detalje.

"Za neki dan ćemo da vam pokažemo nešto, da se iznenadite, za šta smo upotrebili robote. Biće vam drago. Svakome ko voli Srbiju, biće drago da to vidi. I ovi roboti će da donose posao našim ljudima. Zato što ćemo mi da ih proizvodimo ovde, da zaposlimo ljude i da ih prodajemo negde drugo. Tamo oni tim robotima nek menjaju svoje, a mi ćemo ovde samo da zamenjujemo deo vojnika, da nam ne ginu vojnici, a i još neke druge stvari i da prodajemo njima. I da mi ovde zapošljavamo ljude, da naši ljudi rade. To je za nas najvažnije", istakao je Vučić.