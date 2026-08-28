- Ovo je najveća vrednost Srbije. Porodica ujedinjena, svi zajedno, složni, radni i vredni. Ovde se radi od jutra do mraka, a tom radu se uče i unuci. Mladi ljudi koji su naučili da rade, radni i vredni, oni su blago Srbije - napisao je Vučič na Instagramu.