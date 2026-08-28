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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je domaćinstvo porodice Marić u Lipničkom Šoru.

- Ovo je najveća vrednost Srbije. Porodica ujedinjena, svi zajedno, složni, radni i vredni. Ovde se radi od jutra do mraka, a tom radu se uče i unuci. Mladi ljudi koji su naučili da rade, radni i vredni, oni su blago Srbije - napisao je Vučič na Instagramu.

- Najlepše je kada vidiš da ono što su stvarali stariji ima ko da nastavi i sačuva. U takvim kućama živi snaga Srbije - poručio je predsednik.

Detalje posete predsednika opštinama Mačvanskog okruga  pročitajte u posebnoj vesti.

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