Ovo je najveća vrednost Srbije, poručio je predsednik
Politika
"U TAKVIM KUĆAMA ŽIVI SNAGA SRBIJE" Vučić posetio porodicu Marić u Lipničkom Šoru: Ovde se radi od jutra do mraka, a tom radu se uče i unuci
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je domaćinstvo porodice Marić u Lipničkom Šoru.
- Ovo je najveća vrednost Srbije. Porodica ujedinjena, svi zajedno, složni, radni i vredni. Ovde se radi od jutra do mraka, a tom radu se uče i unuci. Mladi ljudi koji su naučili da rade, radni i vredni, oni su blago Srbije - napisao je Vučič na Instagramu.
- Najlepše je kada vidiš da ono što su stvarali stariji ima ko da nastavi i sačuva. U takvim kućama živi snaga Srbije - poručio je predsednik.
Detalje posete predsednika opštinama Mačvanskog okruga pročitajte u posebnoj vesti.
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