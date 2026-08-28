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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pronašao je potpuno novu prednost na delovima puteva u Srbiji u kojima mobilni signal nije baš tako sjajan.

Govoreći o putovanjima i mestima u kojima nema dometa, Vučić je rekao da je u jednom trenutku čak pomislio da bi zbog toga trebalo kritikovati Vladu Lučića. Međutim, kako je obilazio teren, shvatio je da mu nedostatak signala zapravo i nije toliko loša stvar.

"Srećom pa na pola ovih puteva nema dometa. Mislio sam da kritikujem Vladu Lučića što nema dometa, ali gde god sam krenuo, ono kod Culina dole, nigde dometa nema. I bog te poživeo, Vlado, što nema dometa", rekao je Vučić.

Predsednik je potom objasnio i zašto mu prekid telefonske veze, koji bi većinu građana verovatno iznervirao, u tim trenucima dođe kao svojevrsni predah.

"Dobiju me na tri sekunde, prekine se veza, i ja srećan da me bar ostave malo na miru, da budem iskren", rekao je.

Kako je dodao, telefon mu tokom dana neprestano zvoni, pa se pozivi nižu jedan za drugim.

"Ceo dan: "Alo, ovde Brisel, alo, ovde Pariz, alo, ovde ovaj, alo, ovde onaj'“, opisao je Vučić.

Zato mu dolazak na mesto bez signala praktično predstavlja priliku da nakratko bude nedostupan.

"I srećom, ja dođem kod Culina, vide gde sam, ne mogu da se javljam", rekao je predsednik, dodajući kroz šalu da bi možda najbolje bilo da je ostao u kući u kojoj takođe nema dometa i da ga niko ne može dobiti narednih deset dana.