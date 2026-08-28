Predsednik je ranjie danas tokom posete Mačvanskom okrugu najavio da će sutra u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

"To sutra što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim sutra", rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.