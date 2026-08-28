Politika
ĆUTA, PARANDILOVIĆ I ALEKSIĆ SKLOPILI PAKT Formirali savez uoči izbora, evo šta navode kao cilj
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Narodni pokret Srbije (NPS), Novo lice Srbije (NLS) i Ekološki ustanak doneli su odluku o saradnji i delovanju u okviru saveza „Narodna Srbija”.
U zajedničkom saopštenju ove tri opozicione stranke, čiji su predsednici Miroslav Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta, navedeno je da savez nastaje sa ciljem daljeg zajedničkog delovanja i koordinacije aktivnosti, uključujući i izborne procese.
Dodaje se da je savez otvoren za razgovore i eventualnu saradnju sa drugim opozicionim akterima.
Kao prioriteti saveza navedeni su borba protiv korupcije, ekonomski oporavak i reforme, podsticanje razvoja i domaće privrede, odbrana nacionalnog identiteta, zaštita nacionalnih resursa, očuvanje voda i zemljišta i obnova sela.
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