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Narodni pokret Srbije (NPS), Novo lice Srbije (NLS) i Ekološki ustanak doneli su odluku o saradnji i delovanju u okviru saveza „Narodna Srbija”.

U zajedničkom saopštenju ove tri opozicione stranke, čiji su predsednici Miroslav Aleksić, Miloš Parandilović i Aleksandar Jovanović Ćuta, navedeno je da savez nastaje sa ciljem daljeg zajedničkog delovanja i koordinacije aktivnosti, uključujući i izborne procese.

Dodaje se da je savez otvoren za razgovore i eventualnu saradnju sa drugim opozicionim akterima.

Kao prioriteti saveza navedeni su borba protiv korupcije, ekonomski oporavak i reforme, podsticanje razvoja i domaće privrede, odbrana nacionalnog identiteta, zaštita nacionalnih resursa, očuvanje voda i zemljišta i obnova sela.

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