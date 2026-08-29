SRBIJA DANAS PIŠE ISTORIJU! Otvara se prva fabrika humanoidnih robota u našoj zemlji, svečanoj ceremoniji prisustvuje i predsednik Vučić
Predsednik Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije ''Minth''.
Vučić će svečanom otvaranju fabrike prisustvovati danas u 11.00 časova, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predsednik je tokom jučerašnje posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji, istakavši da je reč o velikoj stvari za zemlju. Naveo je da će u početku biti zaposleno između 200 i 250 radnika, dok je plan da se u velikim postrojenjima i fabrikama u Inđiji proizvode roboti, dronovi, baterije za robote i drugi delovi, a da se njihova montaža obavlja u Šapcu. Kako je istakao, među proizvodima će biti i robotski psi i humanoidni roboti, a najveći deo proizvodnje biće namenjen izvozu.
Vučić je ocenio da su Srbiji roboti potrebni kako bi otvarali nova radna mesta, a ne oduzimali posao ljudima, i najavio da bi Srbija mogla da bude među prvim evropskim zemljama sa fabrikom humanoidnih robota. O proizvodnji robota u Srbiji govorio je i ranije, uključujući na skupu "Srbija jedna porodica" u junu, kada je najavio otvaranje fabrike u avgustu. Tokom posete Kini u maju obišao je inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory" u Đasingu, gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, dok je kompanija AGIBOT početkom februara u Beogradu demonstrirala svog humanoidnog robota Luku.
Kurir.rs