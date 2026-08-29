Predsednik je tokom jučerašnje posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji, istakavši da je reč o velikoj stvari za zemlju. Naveo je da će u početku biti zaposleno između 200 i 250 radnika, dok je plan da se u velikim postrojenjima i fabrikama u Inđiji proizvode roboti, dronovi, baterije za robote i drugi delovi, a da se njihova montaža obavlja u Šapcu. Kako je istakao, među proizvodima će biti i robotski psi i humanoidni roboti, a najveći deo proizvodnje biće namenjen izvozu.