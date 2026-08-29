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Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom jučerašnjeg obraćanja narodu, u okviru njegovog velikog obilaska Mačvanskog i Kolubarskog okruga, prišla je jedna devojčica koja je u rukama držala fotografiju.

Ona je predsedniku rekla da čovek sa slike mora da se operiše u Grčkoj, u Atini, te da im je potrebna pomoć.

- Imamo i mi sajber nož ovde - rekao je predsednik, na šta mu je prišla jedna gospođa i rekla da u Srbiji nije moguće uraditi operaciju zbog veličine tumora.

Predsednik je upitao ženu koliko je para potrebno, na šta je žena odgovorila da im je najpreči prevoz, jer čovek kome je potrebna operacija ne može samostalno da ide, već mora biti obezbeđeno sanitetsko vozilo.

- Nikakav problem, dobro - rekao je predsednik i pokazao svim okupljenima fotografiju čoveka kome je potrebna pomoć, a tri devojčice upitao "To vam je tata?", na šta su one potvrdno odgovorile

- Ovo vam je završeno, deco. Pozdravite i ljubite tatu. To završi odmah, Verice, odmah sve što treba završi odmah - poručio je predsednik, nakon čega su devojčice zaplakale.

Predsednik je u svojoj objavi na Instagramu koja prati ovaj video poručio da moramo da se borimo za svakog čoveka, za svaku porodicu, ističući da je naša snaga u tome što stojimo jedni uz druge - ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji.