Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu.

1/31 Vidi galeriju Fabrika humanoidnih robota u Šapcu Foto: Marko Karović

11.00 - Predsednik Vučić: Ovo je kvantni skok za Srbiju

Ministar Mali je rekao da država planira da uzme oko 80 robota za Ekspo, i da će koristiti da pozdravljaju goste, čiste, i za razne druge stvari.

Vučiću je prilikom dolaska dobio kafu, a na peni je bio iscrtan njegov lik.

- To ću Siniši da dam da popije - kazao je predsednik kroz smeh.

Foto: Marko Karović

Roboti Milutin i Dragutin, obučeni u narodne nošnje, sa šajkačama na glavama, pozdravili su Vučića.

Foto: Marko Karović

- Ovde sam 2017. otvarao Jazaki, koji je uz Mint najveći poslodavac. Sada su Kinezi uradili mnogo fabrika u međuvremenu. Mint ima 2200 zaposlenih u Šapcu, postali su najveći poslodavac. To nismo ni otvarali, pošto su nam nedostajale upotrebne dozvole. To je čitav jedan mali grad u Šapcu. Ovo sada što radimo, ja imam tremu, morao sam da se svečano obučem, i sve drugo, ovo je pionirski poduhvat. Ovo je tek početak. Tek posle toga sledi ono glavno za Inđiju, tu će biti mnogo više ljudi i veći novac, i kad uvežemo to sa data centrima i superkompjuterima, dobićemo ogromnu snagu. U Evropi imaju tri kompanije, nemačku, špansku i britansku, i sada pravimo i mi - kazao je on.

01:23 Fabrika humanoidnih robota kompanija Minth Šabac Izvor: Kurir/Marko Karović

Kaže da smo spremni i već kupujemo odavde robote.

- Takozvane obične robote, takozvane "general purpose", sve to ćete videti šta radimo za nekih 15 dana - kazao je on.

Dodaje da će u Inđiji biti pravljen kompletan park za razvoj robotike i dronova.

- To je važno zato što će imati radnike i iz Beograda i Novog Sada. To za nas predstavlja kvantni skok. Oni su uspeli da prave 9000 humanoidnih robota, a najuspešnije evropske kompanije do nekoliko stotina. I oni se takmiče u toj kombinaciji softvera i hardvera, i možda Kinezi samo u softveru imaju minimalni zaostatak u odnosu na najjače američke kompanije - rekao je predsednik.

Na svakom od tih robota pisaće "made in Serbia", to je velika stvar za našu zemlju.

Foto: Marko Karović

- Nisam mogao da zamislim da ćemo imati ovde ni Jazaki, ni Mint, sa 4000 zaposlenih ukupno u ovom trenutku. A 2012. godine smo u Šapcu imali 11.700 nezaposlenih, a danas je 3.700 nezaposlenih. Možete nekoga da volite ili ne volite, ali rezultat na kraju pokazuje sve - kazao je on.

Naglasio je da AGIbot kontroliše više od 40 odsto svetske proizvodnje humanoidnih robota.

- A naši stručnjaci u VTI su uspeli na pse robote da postave oružje, i videćete kako to radi za nekih 15 dana - otkrio je on.

Pozdravili ga na srpskom, pa zaigrali "moravac"

Ranije je predsednik tokom posete Kini u maju obišao grad Đasing i inovacioni centar kompanije "Minth Future Factory", gde su mu predstavljeni humanoidni roboti, koji su mu poželeli dobrodošlicu na srpskom i zaigrali "moravac", a kompanija AGIBOT je početkom februara predstavila svoje humanoidne robote u Beogradu, kada je demonstriran humanoidni robot Luka.

00:25 Roboti igraju moravac u Kini Izvor: Kurir

Predsednik je u petak tokom posete Mačvanskom okrugu najavio da će danas u Šapcu biti otvorena prva fabrika robota u Srbiji i istakao da je to velika stvar za Srbiju.

- To što ćete videti, to je 200, 250 radnika, a tek kada budu napravili velika postrojenja i velike fabrike u Inđiji, onda će se to raditi sve, svi delovi, sve drugačije. To je čudo. Jedva čekam da vidim - rekao je Vučić tokom obilaska domaćinstva Marić u Lipničkom Šoru kod Loznice.

On je naveo da će se u Srbiji proizvoditi roboti, dronovi, baterije za robote i slično.

- Spajanje, odnosno montaža, biće u Šapcu. Sutra ćete da vidite od "robo-dogova", dakle pasa, humanoidnih robota - svašta rade. Mogu da vam nose kiselu vodu, da trče, da vam pokazuju vežbe Brus Lija. Sve što poželite. A sve će, najvećim delom, ići u izvoz, osim onoga što je nama potrebno, a ja ne mogu sve da vam kažem za šta je nama potrebno, ali ćete uskoro i to da vidite - rekao je on.