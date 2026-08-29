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Pokušaj blokadera da deljenjem propagandnog materijala privuku pažnju građana pretvorio se, sudeći prema snimcima i svedočenjima koji kruže na društvenim mrežama, u još jedan javni debakl!

Prolaznici su ih zaobilazili, ponuđene letke odbijali, a pojedini su materijal ubrzo nakon preuzimanja i bacali.

Slične scene zabeležene su na Banovom brdu i u samom centru Beograda, pokazujući koliko su blokaderske poruke daleko od raspoloženja običnih građana.

- Banovo brdo, Požeška - kakav blam. Dele flajere, a niko neće da uzme. Narod ih zaobilazi u širokom luku - napisala je korisnica društvene mreže Iks Nina Matković.

Na sličnu reakciju naišli su i u Ulici Ratka Mitrovića, kod Vojnomedicinskog centra.

- Sinoć su i u Ratka Mitrovića delili, takođe niko nije uzimao, a onaj ko se zeznuo vrlo brzo je bacio papire - naveo je jedan korisnik.

Foto: Printscreen

Drugi su ocenili da bi blokaderi, posle ovakvog odgovora građana, morali da se zapitaju zbog čega njihove političke poruke više nikoga ne zanimaju.

- Kada nijedan flajer ne prolazi, možda je vreme da se zapitaju zašto. Kakav debakl! Narod vidi sve - poručila je korisnica potpisana kao Maša.

Foto: Printscreen

Posebnu pažnju na društvenim mrežama izazvao je snimak iz Knez Mihailove ulice, na kojem se vidi Jelena Mijović, supruga glumca Tihomira Tike Stanića, kako sa još jednim aktivistom deli materijal blokadera. Prema tvrdnjama autora objava, ona je postala vidno nervozna kada je primetila da je snimaju.

U videu ispod, možete pogledati kako je to izgledalo: