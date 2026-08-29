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Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću tokom obilaska prve fabrike humanoidnih robota kompanije Minth u Šapcu predstavljeni su različiti modeli i faze proizvodnje, uključujući stanicu za kalibraciju, robotskog psa, robo-hostesu i robota namenjenog pomoći deci pri učenju. Posebnu pažnju privukao je i prvi humanoidni robot proizveden u Srbiji, koji je pozdravio predsednika tokom obilaska fabrike. Vučić je prethodno razgovarao sa rukovodstvom kompanije, a zatim obišao proizvodne pogone i razgovarao sa zaposlenima.

Tokom obilaska predsedniku je objašnjeno kako izgleda proces sklapanja robotskih sistema, kao i koliko vremena je potrebno za izradu pojedinih komponenti. Vučić je razgovarao sa radnicima i interesovao se odakle dolaze, dok je nakon predstavljanja stanice za kalibraciju istaknuto da zaposleni u Srbiji mogu samostalno da obavljaju i taj važan korak u procesu proizvodnje, bez pomoći kineskih stručnjaka. Predsednik je ocenio da je upravo razvoj domaćeg znanja od velikog značaja za budućnost proizvodnje.

1/52 Vidi galeriju Fabrika humanoidnih robota u Šapcu Foto: Marko Karović

Posebno se zadržao kod robotskog psa, za koji je naveo da bi mogao da ima različite primene – od industrije i inspekcijskih poslova do pomoći u transportu povređenih i prenošenju hrane ili vode. Vučić je istakao da cilj nije zamena ljudi robotima, već njihovo korišćenje za poslove koji su opasni ili teški za čoveka, kao i razvoj tehnologije koja bi u budućnosti mogla da pomogne i u domaćinstvima.

- Ne želimo da uzimamo posao našim ljudima, već želimo da roboti rade poslove koji su opasni za ljude - rekao je predsednik.

Tokom obilaska predstavljena je i robo-hostesa, koja bi trebalo da bude angažovana na velikoj izložbi Ekspo u Beogradu, kao i poseban robot koji može da pomaže deci u učenju tako što sažima školske lekcije i potom im postavlja pitanja. Predsednik je govorio i o ekonomskom potencijalu ove industrije, navodeći procenu da bi svetsko tržište robotike u budućnosti moglo da dostigne vrednost od oko pet biliona evra.

- Još mnogo ćemo morati da radimo, i da zaposlimo ovde još ljudi, ali je ovo strašno važno da ide kao proizvod "Made in Serbia". Ja sam zamolio predsednika Čina da ono što mi kupujemo ovde da bude po nižim cenama.

Foto: screenshot pink tv

Poseban deo obilaska odnosio se na razvoj robotskih sistema za potrebe Vojske Srbije. Vučić je najavio da će već za 15 dana biti predstavljena njihova prva upotreba u vojsci, uz napomenu da se u Šapcu već testiraju roboti koji bi mogli da budu deo vojnih jedinica. Govoreći o tome, naglasio je da se kod takvih sistema mora insistirati na višestrukom testiranju i pouzdanosti, jer u vojnim uslovima nema prostora za grešku.

- Videćete ih za 15 dana na delu. Sa ponosom vam to saopštavam. Videćete ih i to ne samo da hodaju, već videćete ih kako koriste oružje i to veoma ozbiljno oružje - rekao je Vučić tokom obilaska fabrike.

Predsednik je objasnio da se roboti pre eventualnog uvođenja u vojne jedinice moraju detaljno testirati, uključujući i veliki broj sati kretanja, kako bi se proverilo njihovo funkcionisanje u različitim uslovima. Kako je naveo, upravo se u fabrici u Šapcu sprovode takva testiranja, a posebna pažnja posvećena je tome da sistemi budu potpuno pouzdani pre nego što budu upotrebljeni u vojsci.

- Recimo, sada kad uzmemo ove kvadropere ili ove pse, moramo da proverimo najmanje 100 sati kretanja da bismo mogli da ga pustimo da nam uđe u jedinicu vojske, jer tu ne sme da bude greške. I videćete na delu da nema greške - istakao je Vučić prilikom obilaska fabrike, gde je prikazano testiranje robota.

Obilaskom fabrike Vučić je govorio i o narednoj fazi razvoja proizvodnje, posebno o planovima za proširenje kapaciteta u Inđiji. Kako je najavljeno, radovi bi trebalo da počnu krajem septembra, nakon dobijanja potrebnih odobrenja, dok je predsednik istakao da Srbija želi da u narednim godinama dodatno razvija proizvodnju robota, dronova i drugih naprednih tehnologija. Poručio je da je cilj da zemlja pravovremeno razvija sopstveno znanje, proizvodne kapacitete i proizvode koji mogu da budu konkurentni na svetskom tržištu.