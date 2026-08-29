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Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Vučić stao na gol kako bi branio udarac robotskog fudbalera. Robot je šutirao ka golu, a predsednik je uspeo da odbrani njegov udarac, nakon čega je pohvalio njegove sposobnosti i preciznost.

- Fantastično sagledava sve, ima odlične senzore. Gledao sam kako radi, stabilizovan je, gleda kojom nogom će da uradi. Sjajan si bio druže - poručio je Vučić robotu.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je potom posmatrao i demonstraciju robotskog boks meča u ringu, gde su mogli da se vide pokreti i sposobnosti robota tokom simulirane borbe.

Foto: screenshot pink tv

Jedan od robota posebno je privukao Vučićevu pažnju zbog izuzetno preciznih pokreta ruku. Tokom demonstracije robot je uzeo čašu i pažljivo sipao vodu u drugu, bez prosipanja, što je predsednik prokomentarisao pred okupljenima.

- Pogledajte sa kakvom preciznošću on sipa, da se ništa ne razbije i ne prolije - kazao je Vučić.