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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas prvu fabriku humanoidnih robota kompanije Minth u Šapcu, gde je imao priliku da vidi nekoliko zanimljivih demonstracija sposobnosti robota.

Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je Vučić stao na gol kako bi branio udarac robotskog fudbalera. Robot je šutirao ka golu, a predsednik je uspeo da odbrani njegov udarac, nakon čega je pohvalio njegove sposobnosti i preciznost.

- Fantastično sagledava sve, ima odlične senzore. Gledao sam kako radi, stabilizovan je, gleda kojom nogom će da uradi. Sjajan si bio druže - poručio je Vučić robotu.

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Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je potom posmatrao i demonstraciju robotskog boks meča u ringu, gde su mogli da se vide pokreti i sposobnosti robota tokom simulirane borbe.

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Foto: screenshot pink tv

Jedan od robota posebno je privukao Vučićevu pažnju zbog izuzetno preciznih pokreta ruku. Tokom demonstracije robot je uzeo čašu i pažljivo sipao vodu u drugu, bez prosipanja, što je predsednik prokomentarisao pred okupljenima.

- Pogledajte sa kakvom preciznošću on sipa, da se ništa ne razbije i ne prolije - kazao je Vučić.

Kurir.rs

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