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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanosti otvaranja prve fabrike humanoidnih robota u Srbiji kompanije "Minth" u Šapcu. Tokom obilaska fabrike, predsedniku su predstavljeni različiti robotski sistemi, među kojima i robo-pas, a posebna pažnja bila je posvećena mogućnostima njihove primene u različitim oblastima. Vučić je tokom obilaska govorio i o razvoju robotskih sistema za potrebe Vojske Srbije.

Gledajući robo-doga, predsednik je rekao da bi ga kao veliki ljubitelj pasa sada pomazio, iako zna da on ništa ne oseća.

- Naši stručnjaci su mu na leđa stavili oružje, videćete sami za koji dan. Oružje sposobno za značajne udare po neprijateljskoj sili - naglasio je predsednik.

Aleksandar Vučić fabrika humanoidnih robota kompanija Minth Šabac (8).jpeg
Foto: Marko Karović

Govoreći o mogućoj primeni robotskih sistema u Vojsci Srbije, Vučić je istakao da je pre njihovog uvođenja u jedinice neophodno sprovesti detaljna testiranja. Kako je naveo, roboti moraju da pokažu pouzdanost u različitim uslovima, jer u situacijama u kojima bi bili angažovani ne sme da bude prostora za grešku.

- Recimo, sada kad uzmemo ove kvadropere ili ove pse, moramo da proverimo najmanje 100 sati kretanja da bismo mogli da ga pustimo da nam uđe u jedinicu vojske, jer tu ne sme da bude greške. I videćete na delu da nema greške - naglasio je predsednik prilikom obilaska fabrike, gde je prikazano testiranje robota.

Fabrika humanoidnih robota u Šapcu Foto: Marko Karović

Predsednik je potom objasnio i zbog čega ranije nije javno govorio o svim detaljima razvoja naoružanih robotskih sistema. Kako je istakao, želeo je najpre da vidi da je ono što je najavljeno zaista ostvareno i da funkcioniše u praksi.

- Ja uvek čekam da vidim da smo uradili, pa onda kažem. Do juče nisam smeo da kažem da ćete da vidite naoružane robo-dogove dok ih nisam video kako pucaju u Nikincima. Volim da sve završimo prvo, ovako živ nisam - rekao je Vučić na pitanje novinara o tome da li će sve biti gotovo na vreme do 1. decembra.

Kurir.rs

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