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Pred Međunarodnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Za većinu srpskog naroda, Ratko Mladić doživljava se kao heroj i zaštitnik, koji je u ratnim godinama spasao srpski narod od stradanja i nestanka.

1/7 Vidi galeriju Ratko Mladić iz ratnih dana Foto: TORBJÖRN ANDERSSON / Expressen / AFP / Profimedia, STRINGER/EPA, PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

Gosti emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji su izneli zanimljive detalje iz života generala Mladića bili su general Veselin Šljivančanin i advokat Dragoslav Ljubičanović.

Prvi susret sa Mladićem u Hagu

Šljivančanin je već bio osuđen pred Haškim tribunalom u vreme kada je Ratko Mladić 2011. godine prebačen u Hag radi suđenja, pa se prisetio prvog susreta sa pokojnim Mladićem.

- Sećam se kada je tek došao u Hag, prvi sam ga dočekao tamo, pa smo hteli da razgovaramo. Dao sam mu savete oko ponašanja i predstavljanja sebe. Rekao sam mu da nema nade oko najboljeg ishoda jer je toliko njih iz Republike Srspke osuđeno, a on je njima komandant, pa da sve to izdrži hrabro i dostojanstveno. Ovako mi je rekao "Šljivo, sećaš se kako su nam eminentni pravnici držali predavanja iz ratnog prava i kako se treba ponašati tokom rata. Mi nismo školovani za zločine koje nam pripisuju". Trebalo bi dostojanstveno da ispratimo generala do večne grobnice, da mu ukažemo počasti i da nastavimo da poštujemo lik i delo jer je on to svojim radom zaslužio - rekao je Šljivančanin.

04:37 Gosti "Pulsa Srbije" o liku i delu generala Ratka Mladića Izvor: Kurir televizija

Šljivančanin je istakao da ga sud na kraju nije krivično kaznio ni za jedno delo, pa je odgovorio na priče da je on ratni zločinac:

- Mi smo bili napadnuti, kasarna JNA od strane terorista, niko nije proglasio rat, a naše vojnike su odvodili i zarobljavali. Tako je bilo i kod Ratka Mladića. Ubijani su i srpski civili, bez nekog razloga, već samo zato što su Srbi. Da li je trebalo da kapituliramo pred tim banditima i teroristima i da dignemo ruke? Ja sam se sa vojnicima trudio, to su momci do najviše 25 godina, davali su živote, pa je došlo vreme kada nismo smeli da spominjemo imena tih ljudi, a otkako je došao predsednik Aleksandar Vučić tim ljudima se podižu obeležja, invalidima se daje šta treba, vojnim veteranima se daje sve što je potrebno. Mi ne tražimo nikakve privilegije, već da imamo otadžbinu, normalan život i da budemo u miru i slobodi kako bi i naši potomci živeli lepo - govori Šljivančanin.

Izručenje u Hag

Ljubičanović navodi da su mnogi koji su otišli u Hag zaboravljeni i da su izručeni tom tribunali isključivo da bi se proglasili krivim, a ne kako bi se dostigla pravda:

- Ne treba biti veliki pravnik kako bi razumeli da je ovo nepravda. Država koja izručuje svoje državnike, oficire i one koji nisu vršili zločine, već vojnu dužnost, nekome i nečemu što nije ni sud, već političko telo koje mora da ih proglasi krivim. Znamo da su tamo poslati kako bi se proglasili krivim, a ne oslobođeni. Nisu tamo postizali pravdu i pomirenje zbog ljudi koji su tu stradali, već kako bi produbili te podele i zavade - ističe Ljubičanović.

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Kurir.rs

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