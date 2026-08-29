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Dok vlast vredno radi, suparnički tabor i dalje slaže izborne kockice. Da li je reč o taktici i čuvanju aduta za sam finiš ili o hroničnoj razjedinjenosti, neodlučnosti i izostanku jasne strategije? Kako je uopšte moguće da uoči same izborne trke birači i dalje nemaju odgovor na ključno pitanje: ko je alternativa?

1/33 Vidi galeriju Slike haosa koji su blokaderi napravili u Beogradu Foto: Gradska čistoća

O ovom političkom fenomenu, ali i posledicama koje ovakvo stanje ostavlja na same birače, diskutovali su gosti u "Pulsu Srbije" advokati Vladimir Gajić i Vladimir Đukanović.

Gajić je komentarisao to što i dalje ne znamo u kakvom formatu i sa kakvim programima opozicija planira da uđe u trku sa vladajućom koalicijom, ali i to što nas je jutros dočekala vest da je formiran novi SNS (savez "Narodna Srbija"), a njega čine Ćuta Jovanović, Miroslav Aleksić i Miloš Parandilović.

- Da krenemo od novonastalog SNS, a vidim da imaju font koji je već brendirala Napredna stranka, a to su malo iskrljivljena ćirilična slova. To je očekivana koalicija, a sa druge strane ćemo imati savez gde su Đilas, Ponoš i Pokret slobodnih građana, a da će tu da se priključi Zeleno-levi front. Imamo DS koja neće da izađe na izbore, iako ima tradiciju koju bi trebalo da očuva, ipak svojom voljom ide na samouništenje. Nekada su imali Pekića, Đinđića, Mićunovića, a sada novog predsednika koji se odlučio na vrstu samospaljivanja - započeo je Gajić, pa se osvrnuo na datume izbora, a pominju se 18. ili 25. oktobar:

03:41 A Izvor: Kurir televizija

- Moj utisak je da je predsednik Vučić to rekao ozbiljno i da će biti jedan od ta dva datuma, osim ako se dogodi kakva katastrofa i da je nemoguće održati ih. Upravo zbog tog datuma opozicija se sada pojavljuje u jasnijim formama, imamo Studentsku listu, a do kada će tako da postoji videćemo. Nadamo se da ćemo izaći iz velikog društvenog konflikta, tenzije su svakako sada smanjene, a izbori bi trebalo da budu lek za takve stvari. Nadam se da ćemo prevazići ogroman stepen mržnje koji se pojavio u društvu i mislim da bi trebalo svako ko se bavi politikom da doprinese - ističe Gajić.

"Izbori su im šansa za dalje divljanje"

Đukanović smatra da kod određenog dela javnosti mržnja neće nestati završetkom izbora.

- Jer je jedan deo javnosti ozbiljno zatrovan medijskim platformama i putem društvenih mreža i taj trend u svetu je nemoguće okončati. Deluje mi da smo u eksperimentu jer smo jedina zemlja na kugli zemaljskoj koja ima političku opciju, a da se o njoj ne zna ništa, nema imena i prezimena, programa, niti bilo čega, a opet izlaze na izbore i trebalo bi da imaju neku podršku. Te ljude ne zanimaju izbori, već im je to šansa i prilika da dalje divljaju i luduju i prave dodatnu mržnju koju su usadili - rekao je Đukanović.

Đukanović ističe da su napravili mržnju da komšija ne priča sa komšijom i da je veoma teško spustiti tenzije, ali da se polako uspeva u tome:

- Oni ne žele dijalog, otvoreno pričaju da smatraju izdajom ukoliko neko razgovara sa SNS, da će da zatvaraju, izopšte iz javnog života, to je jako opasno. Oni ne žele da prihvate politički sistem, već da ugase stranke. Jako je to opasno i njima izbori služe kao sredstvo za dalji tok revolucije. Unapred vam govorim, oni u kampanji neće dati slovo programa osim mržnje prema aktuelnoj vlasti.

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Kurir.rs

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