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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da Srbi nemaju čega da se stide, niti da se posipaju pepelom.

- Mi ne treba ničega da se stidimo. Treba da budemo ponostni na ono što jesmo i na ono ko smo. I da pogledamo u oči svakome ko upire prstom u nas. Stradali smo preko granice trajne biološke invalidnosti. Čuvali smo evropske kapije još od srednjeg veka, kada su mnogi nadirali na ta evropska vrata - rekla je ona.

Ministarka je istakla da smo branili hrišćansku civilizaciju na evropskom kontinentu.

- Bili smo prve žrtve islamskog radikalnog fundamentalizma tokom devedesetih godina. Prve žrtve tog ekstremizma bili su Srbi, čije su glave odsecane. Rat u Bosni počeo ubistvom srpskog svata. Nije počeo time što je neko iz Beograda rekao:

juriš u agresiju, nego ubistvom srpskog svata - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: