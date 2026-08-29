"Nemamo čega da se stidimo, niti imamo razlog da se posipamo pepelom" Ministarka Stamenkovski o uzrocima rata u BiH (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da Srbi nemaju čega da se stide, niti da se posipaju pepelom.
- Mi ne treba ničega da se stidimo. Treba da budemo ponostni na ono što jesmo i na ono ko smo. I da pogledamo u oči svakome ko upire prstom u nas. Stradali smo preko granice trajne biološke invalidnosti. Čuvali smo evropske kapije još od srednjeg veka, kada su mnogi nadirali na ta evropska vrata - rekla je ona.
Ministarka je istakla da smo branili hrišćansku civilizaciju na evropskom kontinentu.
- Bili smo prve žrtve islamskog radikalnog fundamentalizma tokom devedesetih godina. Prve žrtve tog ekstremizma bili su Srbi, čije su glave odsecane. Rat u Bosni počeo ubistvom srpskog svata. Nije počeo time što je neko iz Beograda rekao:
juriš u agresiju, nego ubistvom srpskog svata - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:
- Politički okvir za rat u Bosni se nalaze u Islamskoj deklaraciji Alije Izetbegovića, koji je tada proklamovao šta su njihovi ciljevi. Ako me pitate da li žalim zbog toga što su Srbi stradali, žalim. Laže onaj ko kaže da ga bole suze tuđeg naroda više nego svog. Najviše me bole rane mog naroda.