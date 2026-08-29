- Kamenicom na kamermana RTS, hladnim oružjem na policiju, nedozvoljenim sredstvima na građane. Jedini greh Užičana danas je bio što su izašli na miting podrške Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. U očima blokadera, to je dovoljan razlog da se demolira Užice, tuče policija, razbijaju glave novinarima, vrši teror nad građanima. To su oni i tako će im izgledati kampanja. Ali kao što nismo ustuknuli pred nasiljem prošle godine, tako nećemo ni ove - jasan je Vučević.