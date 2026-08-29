Politika
UŽIVO VELIKI BROJ LJUDI NA SKUPU U UŽICU Došli iz svih krajeva Zapadne Srbije da podrže Vučića, ori se truba, trobojke se vijore na sve strane (VIDEO)
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Pristalice i simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS) iz Zapadne Srbije krenuli su ka Užicu, gde će biti održan veliki skup naprednjaka.
Skup SNS u Užicu Foto: Peta Aleksić
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Narod se okupio iz skoro svih krajeva, Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice i Čajetine kako bi prisustvovao velikom skupu koji je nedavno najavio i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Prema najavama organizatora, skup će početi u 18 časova.
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