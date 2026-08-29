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Pristalice i simpatizeri Srpske napredne stranke (SNS) iz Zapadne Srbije krenuli su ka Užicu, gde će biti održan veliki skup naprednjaka.

Skup SNS u Užicu Foto: Peta Aleksić

Narod se okupio iz skoro svih krajeva, Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice i Čajetine kako bi prisustvovao velikom skupu koji je nedavno najavio i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prema najavama organizatora, skup će početi u 18 časova.

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SNS Užice Izvor: Kurir

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SNS Užice 1 Izvor: Kurir

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SNS Užice 2 Izvor: Kurir

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SNS Užice 3 Izvor: Kurir

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SNS Užice 5 Izvor: Kurir

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SNS Užice 6 Izvor: Kurir

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SNS Užice 7 Izvor: Kurir

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