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"Danas, još jednom, možemo da vidimo pravo lice blokadera. Oni koji su preko godinu i po dana zagorčavali život narodu kada su bez ikakve najave i bez ikakvog smisla, blokirali sve što im padne na pamet - od ulica, vrtića, preko škola, do fakulteta - danas brane slobodu okupljanja", poručila je putem svog X naloga predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Skup koji ćemo održati u Užicu je prijavljen u skladu sa zakonom. Oni koji pokušavaju da ga spreče, ili makar na bilo koji način ometaju, ne pokazuju samo potpuno nerazumevanje osnovnih prava i sloboda u jednom demokratskom društvu, već ovim činom pozivaju na građanske sukobe. Na njihovu žalost, a na sreću ogromne većine građana Srbije - taj film neće gledati.

Kako je istakla Srbija ne želi sukobe.