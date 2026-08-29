Slušaj vest

"Danas, još jednom, možemo da vidimo pravo lice blokadera. Oni koji su preko godinu i po dana zagorčavali život narodu kada su bez ikakve najave i bez ikakvog smisla, blokirali sve što im padne na pamet - od ulica, vrtića, preko škola, do fakulteta - danas brane slobodu okupljanja", poručila je putem svog X naloga predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Skup koji ćemo održati u Užicu je prijavljen u skladu sa zakonom. Oni koji pokušavaju da ga spreče, ili makar na bilo koji način ometaju, ne pokazuju samo potpuno nerazumevanje osnovnih prava i sloboda u jednom demokratskom društvu, već ovim činom pozivaju na građanske sukobe. Na njihovu žalost, a na sreću ogromne većine građana Srbije - taj film neće gledati.

Kako je istakla Srbija ne želi sukobe.

- Većinska Srbija ih je tolerisala, trpela je, povlačila se, a oni i danas žele da kažu da postoje ljudi u Srbiji, kojima valjda treba oduzeti sva prava, samo zato što se ne slažu sa blokaderima. Ujedinjena Srbija je slobodarska Srbija i želi da pozdravi i podrži svog predsednika Aleksandra Vučića.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VELIKI BROJ LJUDI NA SKUPU NAPREDNJAKA U UŽICU Ljudi došli iz svih krajeva Zapadne Srbije (VIDEO)
SNS Užice
Politika"JEDNI NEMAJU PROGRAM, DRUGI SE SAMOUNIŠTAVAJU" Gajić i Đukanović o opoziciji u Srbiji: Građani ne znaju ko je alternativa
Vladimir Gajić i Vladimir Đukanović
Politika"ČEKA SE VUČIĆEVA ODLUKA" Vučević: Glavni odbor SNS za dve nedelje utvrdiće listu za izbore, želja je da Vučić bude kandidat za premijera
Miloš Vučević
PolitikaJOVO BAKIĆ PONOVO NAJSTRAŠNIJE VREĐA GRAĐANE SRBIJE! "Pristalice SNS su najgluplji deo društva" (VIDEO)
2026-08-24 12_33_26-Народни непријатељ 🇷🇸 on X_ _У сваком друштву постоје глупи, али и ментално об.png