Naime, NS Zborovi su se oglasili povodom skupa u Užicu, gde se će se obratiti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, prilikom čega su naveli da se "izlila ćacilizacija".

- Danas se u Užicu, izgleda, izlila ćacilizacija. Po gradu redarski prsluci, a u njima, kako saznajemo, čitava mala smotra lokalnog podzemlja. Red zavode oni kojima je red, inače, oduvek bio pomalo stran, a celu tu svečanu disciplinu navodno usmerava jedan otpušteni policajac - čovek koji je, izgleda, promenio službu, ali ne i zanimanje - naveli su, u maniru nasilja koje je samo njima svojstveno, a posle će kukati na zva zvona kako su izgubili izbore!