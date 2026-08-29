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Pred veliki skup u Užicu, gde se ogroman broj ljudi okupio kako bi dočekao predsednika Aleksandra Vučića, stižu jezive pretnje blokadera.

Sa naloga "Valjevski studenti" blokaderi najavljuju da će jajati svakoga ko nije uz njih.

- Javljaju nam iz Užica: Nemaju dovoljno sedla za jahanje. Šaljite donacije - piše u skandaloznoj objavi blokadera.

Oni su nasiljem rešili da odgovore na skup mira, pa je tako kamerman RTS pogođen u glavu kamenom, dok su se blokaderi gurali sa policijom i napadali građane.

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