Advokat i poslanik SNS Vladimir Đukanović oglasio se nakon što su blokaderi već počeli da prave haos uoči skupa u Užicu, vređajući narod i praveći nerede.

- Samo idioti mogu da dolaze na uredno prijavljeni stranački skup i da ciljano provociraju njegove učesnike, kao što to čine blokaderi u Užicu. To nikada niko nije radio. To je dokaz koliko su ti ljudi bolesni. Moraju da izazivaju incidente, jer program nemaju, pa osim nasilja i mržnje nemaju šta drugo da ponude - naveo je.