Đukanović se oglasio povodom incidenata u Užicu, poručivši da blokaderi provociranjem na prijavljenom skupu pokazuju da nemaju nikakav program
Skup u Užicu
"SAMO IDIOTI MOGU OVO DA RADE, TO SU BOLESNI LJUDI!" Vladimir Đukanović sasekao blokadere zbog haosa u Užicu: Nemaju program pa nude samo mržnju i nasilje!
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Advokat i poslanik SNS Vladimir Đukanović oglasio se nakon što su blokaderi već počeli da prave haos uoči skupa u Užicu, vređajući narod i praveći nerede.
- Samo idioti mogu da dolaze na uredno prijavljeni stranački skup i da ciljano provociraju njegove učesnike, kao što to čine blokaderi u Užicu. To nikada niko nije radio. To je dokaz koliko su ti ljudi bolesni. Moraju da izazivaju incidente, jer program nemaju, pa osim nasilja i mržnje nemaju šta drugo da ponude - naveo je.
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Kurir.rs
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