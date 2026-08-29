Slušaj vest

Advokat i poslanik SNS Vladimir Đukanović oglasio se nakon što su blokaderi već počeli da prave haos uoči skupa u Užicu, vređajući narod i praveći nerede. 

Samo idioti mogu da dolaze na uredno prijavljeni stranački skup i da ciljano provociraju njegove učesnike, kao što to čine blokaderi u Užicu. To nikada niko nije radio. To je dokaz koliko su ti ljudi bolesni. Moraju da izazivaju incidente, jer program nemaju, pa osim nasilja i mržnje nemaju šta drugo da ponude - naveo je. 

Sve o skupu u Užicu, pratite u našoj vesti UŽIVO.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaBLOKADERI PONOVO POKAZALI KOJI IM JE GLAVNI PROGRAM! Hoće da jašu svakoga ko nije uz njih! BRUKA I SRAMOTA, Srbija ovo ne sme da zaboravi
blokaderi užice
PolitikaBLOKADERI NIKADA BRUTALNIJE VREĐAJU NAROD! Sramne optužbe pred skup u Užicu: "Izlila se ćacilizacija..." - a posle će kukati kad PUKNU NA IZBORIMA!
Skup u Užicu
PolitikaHLADNIM ORUŽJEM NA POLICIJU, NEDOZVOLJENIM SREDSTVIMA NA GRAĐANE! Vučević o blokaderskom nasilju u Užicu - Kao što nismo ustuknuli prošle godine, NEĆEMO NI OVE
blokaderi nasilje užice miloš vučević
PolitikaBLOKADERI I MILIVOJEVIĆ OTVORENO POZIVAJU NA GRAĐANSKE SUKOBE: Ogolili svoj plan, ovako bi da dočekaju predsednika u Užicu!
Blokaderi.jpg