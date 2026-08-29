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Uoči velikog skupa Srpske napredne stranke u Užicu, došlo je do incidenata od strane bloakdera koji su kamenicama zasipavali novinare i policije.

U incidentu je pogođen i snimatelj Radio-televizije Srbije, koji je na licu mesta pratio događanja.

Snimak pokazuje trenutak kada kamenica leti prema snimatelju i snažno ga pogađa.

Ovo više nema nikakve veze sa protestom, već predstavlja otvoreno nasilje i pokušaj zastrašivanja koje pritom ugrožava živote ljudi i mora biti sankcionisano.

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