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"Remek-delo naših neimara. Sutra otvaramo novih 30 kilometara brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca. Srbija radi!!

Ovim rečima predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je otvaranje nove deonice brze saobraćajnice koja povezuje Požarevac i Golubac, a koja je deo Dunavskog koridora.

Nova saobraćajnica predstavlja još jedan važan korak u unapređenju putne infrastrukture i povezivanju istočne Srbije sa ostatkom zemlje. Izgradnjom ove deonice stvaraju se bolji uslovi za brže i bezbednije putovanje, ali i dodatni potencijal za razvoj privrede i turizma ovog dela Srbije.

Dunavski koridor jedan je od značajnih infrastrukturnih projekata koji treba da unapredi saobraćajnu povezanost duž Dunava i olakša pristup brojnim mestima u Braničevskom i Podunavskom kraju.

Sutra će biti otvoreno novih 30 kilometara saobraćajnice – još jedan završen projekat i još jedan dokaz da se u Srbiji intenzivno ulaže u infrastrukturu.

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