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Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je na centralnom Gradskom trgu u Užicu uredno i u skladu sa zakonom prijavljeno javno okupljanje građana od strane OO SNS iz Užica.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je na centralnom Gradskom trgu u Užicu uredno i u skladu sa zakonom prijavljeno javno okupljanje građana od strane Opštinskog odbora Srpske napredne stranke iz Užica.

Na pomenutoj lokaciji, grupa od oko 150 ljudi pokušava da spreči održavanje ovog zakonito prijavljenog javnog okupljanja građana i, tom prilikom, povređen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu postupaju potpuno profesionalno, odgovorno i striktno u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brinući o očuvanju javnog reda i mira.

Tokom dosadašnjih postupanja policijskih službenika nije bilo upotrebe sredstava prinude.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su izdali jasno upozorenje i naređenje licima koja ometaju skup da se udalje na bezbednu razdaljinu od centralnog trga, kako bi se građanima koji su uredno prijavili okupljanje omogućilo neometano korišćenje njihovog zakonskog prava.