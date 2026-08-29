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Maleni Andrija Knežević iz Bajine Bašte, dečak koji je vodio tešku bitku sa retkim oboljenjem krvnih sudova mozga, došao je u Užice sa posebnim pismom za predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Naime, kako su ga uhvatile kamere Kurira, mališan je ponosno pozirao sa knjigom koju želi da pokloni predsedniku.

- Poštovani predsedniče, ovu knjigu Vam poklanjam ja, mali Andrija. U njoj nije samo moja priča. U njoj su moja mama i tata, ljudi koji su bili uz mene, oni koji su verovali u mene i svi koji su mi svojim dobrim srcem pomogli da nastavim dalje.

Možda sam još mali da razumem sve što se oko mene dešavalo, ali sam dovoljno veliki da znam koliko znači kada neko pruži ruku onda kad je najpotrebnije. Zato vam ovu knjigu poklanjam od srca! Da Vas podseti da iza svake borbe stoji jedan čovek, jedna porodica i mnogo ljudi koji veruju u dobro.

- Vaš mali prijatelj, Andrija Knežević!

1/3 Vidi galeriju Andrija Knežević poklanja knjigu Aleksandru Vučiću Foto: Petar Aleksić